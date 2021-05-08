Происшествия
сегодня, 19:03
На трассе погибли 40-летний мужчина и 47-летняя женщина
Водитель фуры, в которую врезался «ВАЗ 2107», не пострадал.
По уточненным данным в аварии на трассе погибли 40-летний водитель «ВАЗ 2107» и его 47-летняя пассажирка. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, смертельное ДТП произошло на 45 км трассы Елец-Долгоруково-Тербуны.
- Водитель фуры, 56-летний мужчина, не пострадал. Обстоятельства аварии выясняются, - уточнили в ведомстве.
Напомним, сегодня столкнулись «ВАЗ 2107» и фура. По предварительной версии, водитель «ВАЗ» ехал со стороны села Волово. Внезапно «ВАЗ» выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой.
- Водитель фуры, 56-летний мужчина, не пострадал. Обстоятельства аварии выясняются, - уточнили в ведомстве.
Напомним, сегодня столкнулись «ВАЗ 2107» и фура. По предварительной версии, водитель «ВАЗ» ехал со стороны села Волово. Внезапно «ВАЗ» выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой.
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