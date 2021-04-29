На реставрацию гвоздики в Липецке собирают 230 тысяч рублей

Илья Варламов предложил главе Липецка помощь фонда «Внимание».

Нужно собрать 230 тысяч рублей. На эти деньги собираются полностью заменить электрику, счистить коррозию и восстановить утраты. После этого конструкцию покрасят и подключат иллюминацию.