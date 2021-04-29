Общество
19 минут назад
На реставрацию гвоздики в Липецке собирают 230 тысяч рублей
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Илья Варламов предложил главе Липецка помощь фонда «Внимание».
Фонд сохранения исторического наследия «Внимание» объявил сбор средств на восстановление советской световой конструкции «Гвоздика» на фасаде дома №1 на проспекте Мира в Липецке.
- В прошлом году во время съёмок «Большой дороги с мэром» в Липецке конструкцией заинтересовался Илья Варламов и предложил главе Липецка помощь фонда «Внимание» в её восстановлении, - сообщает фонд «Внимание». - Оказалось, и горожане, и представители администрации с любовью относятся к «Гвоздике» и мечтают о её ремонте и восстановлении освещения. «Гвоздика» была создана одновременно с постройкой здания — в 1967 году. Эксперт в области советского дизайна Азат Романов отметил, что конструкция имеет ключевое значение как уникальный, нетиповой проект, она является носителем локальной идентичности и важным для исторической среды города показательным элементом.
В марте этого года специалисты фонда «Внимание» провели обследование конструкции и разработали план её восстановления. После проведения работ конструкцию передадут на баланс «Липецкгорсвета».
Пока собрано только 2500 рублей. При этом в департаменте градостроительства и архитектуры Липецка добавили, что к реставрационным работам собираются приступить уже в следующем месяце, а завершат их к Дню города — к середине июля. Торец здания к тому времени обновит Фонд капремонта.
Фото - instagram.com/depgrad48
Нужно собрать 230 тысяч рублей. На эти деньги собираются полностью заменить электрику, счистить коррозию и восстановить утраты. После этого конструкцию покрасят и подключат иллюминацию.
- В прошлом году во время съёмок «Большой дороги с мэром» в Липецке конструкцией заинтересовался Илья Варламов и предложил главе Липецка помощь фонда «Внимание» в её восстановлении, - сообщает фонд «Внимание». - Оказалось, и горожане, и представители администрации с любовью относятся к «Гвоздике» и мечтают о её ремонте и восстановлении освещения. «Гвоздика» была создана одновременно с постройкой здания — в 1967 году. Эксперт в области советского дизайна Азат Романов отметил, что конструкция имеет ключевое значение как уникальный, нетиповой проект, она является носителем локальной идентичности и важным для исторической среды города показательным элементом.
В марте этого года специалисты фонда «Внимание» провели обследование конструкции и разработали план её восстановления. После проведения работ конструкцию передадут на баланс «Липецкгорсвета».
Пока собрано только 2500 рублей. При этом в департаменте градостроительства и архитектуры Липецка добавили, что к реставрационным работам собираются приступить уже в следующем месяце, а завершат их к Дню города — к середине июля. Торец здания к тому времени обновит Фонд капремонта.
Фото - instagram.com/depgrad48
116