Липчан просят поделиться старыми фотографиями с советской гвоздикой

Они нужны для реставрации.

- Гвоздика находится на доме по адресу проспект Мира, 1. Была установлена в 60-х годах прошлого столетия после строительства дома. Представляет собой арт-объект наследия СССР, изначально имела подсветку, которая сейчас не функционирует, - отметили в департаменте. - Вопрос будет подниматься дополнительно и неоднократно при проработке фасадов в рамках программ по капремонту домов на проспекте Мира, который состоится чуть позже.











Фото - instagram.com/depgrad48

Фотографии от липчан ждут здесь

Начинающий краевед Павел Батыров обратился в соцсетях к липчанам с просьбой поделиться старыми фотографиями, документами и сведениями о гвоздике на фасаде дома №1 на проспекте Мира.- Гвоздикой заинтересовался фонд «Внимание» Ильи Варламова, который занимается реставрацией исторических деталей, вроде дверей, окон, парадных и тому подобного, - отмечает Павел Батыров. - Главная проблема — о советской гвоздике известно катастрофически мало. Почти ничего. Поэтому, если у вас есть какие-то старые фотографии, данные, сведения, документы — присылайте. Не отмалчивайтесь. Это очень важно!В начале марта команда фонда Ильи Варламова провела в Липецке обследование «Гвоздики» – советской световой конструкции.- В прошлом году, во время съёмок «Большой дороги с мэром» в Липецке, конструкцией заинтересовался Илья Варламов и предложил помощь фонда «Внимание» в её восстановлении, - отметили в фонде. - Оказалось, что и горожане, и представители администрации с любовью относятся к «Гвоздике» и мечтают о её ремонте и восстановлении освещения. У властей уже есть решение, кому передать конструкцию на баланс и кто будет оплачивать электричество. Теперь нужно определить, в каком состоянии «Гвоздика» и какие работы необходимо провести для её восстановления и сохранения подлинности. Для этого эксперт Михаил Рогов поднялся на вышке и осмотрел «Гвоздику». Предварительный вердикт: «металл хорошо сохранился, композиции можно будет вернуть былую красоту». В ближайшее время эксперт подготовит техническое заключение, в котором он отразит состояние конструкции и необходимые для реставрации объекта виды работ.По словам Павла Бытырова, всё, что сегодня известно, это что дом построен в 1967 году. Гвоздика была установлена строителями треста «Липецкстрой» к 50-летию Великой Октябрьской Социалистической Революции. Идейной основой стала песня «Красная гвоздика» Аркадия Островского на стихи Льва Ошанина, которая была написана в 1964 году. Гвоздика стала символом революционной романтики, ее перепечатали множество газет, создавались клубы «Красная гвоздика», а в Сочи стали проводить одноимённый международный конкурс.В сентябре прошлого года Департамент градостроительства и архитектуры после визита Ильи Варламова спросил у липчан: «Что делать с гвоздикой на фасаде жилого дома? Убрать, оставить, отреставрировать или что-то ещё?»