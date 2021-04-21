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Липецкая вечЁрка: гибель подростка под автобусом, увольнение экс-архитектора и монумент «Пожарная каска»
Сегодня, 21 апреля, стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении водителя автобуса, который сбил насмерть 13-летнего подростка, стало известно, об увольнении экс-главного архитектора города с нового места работы, а у липецких пожарных появился памятник.
В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Дело затребовало для расследования Следственное управление СК России. Владелец маршрута пообещал помощь семье мальчика, а мэрия — содействие в расследовании.
— Дорога там убита совсем, пешеходов если они в тёмном, не видно вовсе. Освещения никакого. И никому нет дела. А начало пешеходного перехода вообще из кустов начинается, — негодует Водитель.
— Водители автобусов по этой улице постоянно несутся, лишнюю копейку боятся потерять. Не раз видел и находился в автобусе, когда водители устраивают гонки от остановки к остановке, подрезают друг друга и мешают автомобилистам, не заезжают в карман перекрывая полосу, — написал Местный.
Новости о сбитом мальчике в общей сложности набрали на GOROD48 более 300 комментариев. Однако водителей маршруток, эта трагедия, похоже, не впечатлила. Еще один маршруточник сегодня легко проехал на красный свет. Его маневр попал на видеорегистратор соседнего автомобиля. Полицейские уже нашли нарушителя
— Честно говоря, в Липецке водители управляют транспортом, как Бог на душу положит. А водители автобусов вообще отмороженные на всю голову, заметил автобус, держись от него подальше, — написал Увася.
Экс-главного архитектора Липецка Михаила Бушина уволили с нового места работы. Прокуратура посчитала, что имел место конфликт интересов. Михаил Бушин с этим не согласен. Как бы то ни было, теперь он ищет новое место.
И еще новости из сферы архитектуры. К началу сентября планируется обновить фасад Дворца спорта «Звездный». Цена вопроса 39,6 миллиона рублей. Владелец здания сейчас ищет подрядчика.
В Липецке сегодня торжественно открыли монумент «Пожарной каске» за громким названием скрывается фигура из искусственной газонной травы. Символ «мощи и твёрдости», как написано на памятной табличке, на ощупь оказался мягким и пушистым.
После того, как со скульптуры сдернули покрывало, присутствующие слегка растерялись от увиденного. Выслушав гимн России, они возложили к мягкой каске цветы.
Жизнь в городе становится все занимательней и занимательней. Липчане еще не оправились от того, что у них появился символ преображения региона в виде Белочки Лерочки, как вот вам неоднозначный памятник. Так и хочется написать, чувствуется, что белочка приложила к этому монументу лапу.
— Да…спонсоры жгут. А не умнее было отказаться от этого горшка? Какой город, такие памятники. Позор, — считает Влад.
— Лошади Буденного рядом не хватает… 19 век, — еще один комментарий.
— В городе металлургов делать памятник «каска» из китайской мишуры, по-моему, издевательство, денег нет из металла её сделать и выкрасить «под золото»??? Напоминает фигурки в Нижнем парке, только те зеленого цвета, как же все дешево стало! Кто в курсе, сколько денег потратили на это псевдопамятник? — спрашивает Варвара.
— Точная копия каски Макдака Маккряка из мультфильма Утиные Истории, — предположил читатель.
— Надо было на постамент поставить сгоревшую пожарную машину, — предложил Митяй.
Ржунемогу
Не по Сеньке шапка!
Вера