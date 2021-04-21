Липецкая вечЁрка: гибель подростка под автобусом, увольнение экс-архитектора и монумент «Пожарная каска»

Сегодня, 21 апреля, стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении водителя автобуса, который сбил насмерть 13-летнего подростка, стало известно, об увольнении экс-главного архитектора города с нового места работы, а у липецких пожарных появился памятник.