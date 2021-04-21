Происшествия

57 минут назад

Владелец 322-го маршрута: «Водитель автобуса проявил невнимательность, закончившуюся бедой»

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#авария #ДТП
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Владелец 322-го маршрута: «Водитель автобуса проявил невнимательность, закончившуюся бедой»

В департаменте транспорта обещали любую помощь следствию.

Вечером 20 апреля на улице Октябрьской в Липецке автобус маршрута №322 насмерть сбил 13-летнего мальчика. Владелец фирмы, обслуживающей маршрут, Александр Алтарев, завил GOROD48, что окажет помощь семье ребенка.

- Погиб 13-летний мальчик. Для меня это личная трагедия. Я сегодня предложу всю помощь, какую смогу, семье, в которой погиб ребенок, - сказал предприниматель Александр Алтарев.

По словам Александра Алтарева, 39-летний водитель автобуса работает у него давно. Предприниматель отзывается о водителе как о профессионале. 

- Но в этом случае он, очевидно, проявил невнимательность, закончившуюся бедой, - говорит Алтарев.

Ранее такого рода трагических инцидентов у перевозчика не было.

В администрации Липецка GOROD48 сообщили, что окажут правоохранительным органам любое содействие в расследовании ДТП.

- Вчера на улице Октябрьской произошла трагедия. Ее расследование находится в компетенции правоохранительных органов. Департамент транспорта городской администрации окажет все необходимое содействие расследованию. Надеемся, что виновные в смертельном наезде на ребенка будут привлечены к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе мэрии Липецка.

Напомним, что автобус сбил мальчика на пешеходном переходе и остановился через несколько десятков метров. В момент аварии в автобусе находились пассажиры, никто из них не пострадал.

Фото УГИБДД по Липецкой области.
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#авария #ДТП
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Комментарии (21)

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Го.

2 минуты назад
Почему такие мягкие законы для водятлов? Почему ежрдневно проскакивают га зебре и на зеленый свет и люди в след их от безысходности проклинают ! Почему им развязаны руки, сколько еще жизней они оборвут,уверенные в безнаказанности своей
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Автомобилист

6 минут назад
Ума нет - считай калека, понятно, что умные сами не гоняют. Тут главное - чтобы дураки не гоняли! И все средства в этом деле хороши, и камеры и ограничения скорости.
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Алексей

11 минут назад
Я звонил в департамент,они не реагируют,843 автобус 308 к нарушает правила ругается матом,от них ноль реакции.
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???

12 минут назад
Вечером - это во сколько? Сейчас же уже долго светло
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Гость

15 минут назад
911,то есть фотографию выкладывают,с лежащим телом сми это нормально,а я высказал свои эмоции и ужас,при этом обсолютно не хотел никого обидеть,а даже больше предостеречь морально других,это скотская гадость,иди лечись!
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Гость

18 минут назад
Соболезнования родным и близким. Сил и терпения,,,
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Липчанин

23 минуты назад
нет порядка .... Одна погоня за прибылью .... Соболезную родственникам мальчика .... Огромный удар но вы держитесь ....
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Ума нет - считай калека

24 минуты назад
Вика, ограничение не спасёт. Умные люди и так не гоняют. Не надо пьянь и неадекватов набирать в водители. Им можно платить копейки, вот и набирает. А теперь вякает "невнимательность". Отсутствие мозгов!!!
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Гость

25 минут назад
Государство не делает ничем заниматься в стране, только внешней политикой и ВПК. Экономика побоку. И виним опять Запад и США.
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Вика

29 минут назад
Никогда не понимала - куда с такими скоростями летят автобусы и фуры? Легковушка может хоть притормозить успеет. А эти? Хотя конечно никто не должен гонять. В городе скорость должна быть ограничена 60 кмч, а не 80, как сейчас
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