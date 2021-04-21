Происшествия
57 минут назад
Владелец 322-го маршрута: «Водитель автобуса проявил невнимательность, закончившуюся бедой»
В департаменте транспорта обещали любую помощь следствию.
Вечером 20 апреля на улице Октябрьской в Липецке автобус маршрута №322 насмерть сбил 13-летнего мальчика. Владелец фирмы, обслуживающей маршрут, Александр Алтарев, завил GOROD48, что окажет помощь семье ребенка.
- Погиб 13-летний мальчик. Для меня это личная трагедия. Я сегодня предложу всю помощь, какую смогу, семье, в которой погиб ребенок, - сказал предприниматель Александр Алтарев.
По словам Александра Алтарева, 39-летний водитель автобуса работает у него давно. Предприниматель отзывается о водителе как о профессионале.
- Но в этом случае он, очевидно, проявил невнимательность, закончившуюся бедой, - говорит Алтарев.
Ранее такого рода трагических инцидентов у перевозчика не было.
В администрации Липецка GOROD48 сообщили, что окажут правоохранительным органам любое содействие в расследовании ДТП.
- Вчера на улице Октябрьской произошла трагедия. Ее расследование находится в компетенции правоохранительных органов. Департамент транспорта городской администрации окажет все необходимое содействие расследованию. Надеемся, что виновные в смертельном наезде на ребенка будут привлечены к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе мэрии Липецка.
Напомним, что автобус сбил мальчика на пешеходном переходе и остановился через несколько десятков метров. В момент аварии в автобусе находились пассажиры, никто из них не пострадал.
Фото УГИБДД по Липецкой области.
- Погиб 13-летний мальчик. Для меня это личная трагедия. Я сегодня предложу всю помощь, какую смогу, семье, в которой погиб ребенок, - сказал предприниматель Александр Алтарев.
По словам Александра Алтарева, 39-летний водитель автобуса работает у него давно. Предприниматель отзывается о водителе как о профессионале.
- Но в этом случае он, очевидно, проявил невнимательность, закончившуюся бедой, - говорит Алтарев.
Ранее такого рода трагических инцидентов у перевозчика не было.
В администрации Липецка GOROD48 сообщили, что окажут правоохранительным органам любое содействие в расследовании ДТП.
- Вчера на улице Октябрьской произошла трагедия. Ее расследование находится в компетенции правоохранительных органов. Департамент транспорта городской администрации окажет все необходимое содействие расследованию. Надеемся, что виновные в смертельном наезде на ребенка будут привлечены к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе мэрии Липецка.
Напомним, что автобус сбил мальчика на пешеходном переходе и остановился через несколько десятков метров. В момент аварии в автобусе находились пассажиры, никто из них не пострадал.
Фото УГИБДД по Липецкой области.
Комментарии (21)
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Го.
Автомобилист
Алексей
???
Гость
Гость
Липчанин
Ума нет - считай калека
Гость
Вика