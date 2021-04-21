Общество
30 минут назад
Экс-главного архитектора Михаила Бушина уволили с нового места работы
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В отношении фирмы и ее руководителя, взявших его на работу, возбуждены дела об административном правонарушении.
Прокуратура Правобережного района Липецка проверила соблюдение требований законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывших муниципальных служащих. И выяснила, что 16.03.2021 года в ООО «Юникрон» приняли на работу главным инженером проекта бывшего заместителя председателя городского департамента градостроительства и архитектуры, главного архитектора города Липецка Михаила Бушина.
Михаил Бушин, когда работал в мэрии осуществлял руководство и контроль в области градостроительной и архитектурной деятельности. А ООО «Юникрон» неоднократно обращалось в департамент с заявлениями о согласовании архитектурно-строительных обликов различных объектов на территории Липецка, которые в силу занимаемой должности рассматривал главный архитектор.
— В нарушение Федерального закона «О противодействии коррупции» указанный гражданин не обратился до заключения трудового договора в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Липецка и урегулированию конфликта интересов. Согласие указанной комиссии до заключения трудового договора не получено, — отметили в пресс-службе областной прокуратуры.
В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой района в адрес генерального директора ООО «Юникрон» внесено представление, по результатам рассмотрения которого бывший муниципальной служащий уволен с занимаемой должности. В отношении ООО «Юникрон» и его руководителя прокуратурой района возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ («Привлечение работодателем к трудовой деятельности на условиях трудового договора, либо к выполнению работ бывшего муниципального служащего с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции»), которые для рассмотрения по существу направлены мировому судье.
Михаил Бушин пояснил GOROD48, что после ухода из мэрии рассматривал несколько вариантов трудоустройства и остановился на предложении ООО «Юникрон», так как у него уже был положительный опыт работы с этой фирмой. В соответствии с ФЗ «О противодействии коррупции», Бушин уведомил отдел кадров «Юникрон» о том, что был муниципальным служащим, к тому же об этом есть запись в трудовой книжке.
— Работодатель должен был уведомить мэрию о том, что берет на работу бывшего муниципального служащего и возможен конфликт интересов. По моей информации, кадровая служба сообщила в комиссию мэрии, и конфликт интересов не был выявлен. Но прокуратура посчитала иначе — я лично должен был дополнительно перед трудоустройством обратиться в комиссию мэрии с заявлением, — пояснил Михаил Бушин.
В данный момент Михаил Бушин ищет новое место работы. Уходить из профессии он не намерен.
Главным архитектором Липецка он проработал меньше года. В апреле Бушин попал в скандал из-за строительства дома.
Михаил Бушин, когда работал в мэрии осуществлял руководство и контроль в области градостроительной и архитектурной деятельности. А ООО «Юникрон» неоднократно обращалось в департамент с заявлениями о согласовании архитектурно-строительных обликов различных объектов на территории Липецка, которые в силу занимаемой должности рассматривал главный архитектор.
— В нарушение Федерального закона «О противодействии коррупции» указанный гражданин не обратился до заключения трудового договора в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Липецка и урегулированию конфликта интересов. Согласие указанной комиссии до заключения трудового договора не получено, — отметили в пресс-службе областной прокуратуры.
В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой района в адрес генерального директора ООО «Юникрон» внесено представление, по результатам рассмотрения которого бывший муниципальной служащий уволен с занимаемой должности. В отношении ООО «Юникрон» и его руководителя прокуратурой района возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ («Привлечение работодателем к трудовой деятельности на условиях трудового договора, либо к выполнению работ бывшего муниципального служащего с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции»), которые для рассмотрения по существу направлены мировому судье.
Михаил Бушин пояснил GOROD48, что после ухода из мэрии рассматривал несколько вариантов трудоустройства и остановился на предложении ООО «Юникрон», так как у него уже был положительный опыт работы с этой фирмой. В соответствии с ФЗ «О противодействии коррупции», Бушин уведомил отдел кадров «Юникрон» о том, что был муниципальным служащим, к тому же об этом есть запись в трудовой книжке.
— Работодатель должен был уведомить мэрию о том, что берет на работу бывшего муниципального служащего и возможен конфликт интересов. По моей информации, кадровая служба сообщила в комиссию мэрии, и конфликт интересов не был выявлен. Но прокуратура посчитала иначе — я лично должен был дополнительно перед трудоустройством обратиться в комиссию мэрии с заявлением, — пояснил Михаил Бушин.
В данный момент Михаил Бушин ищет новое место работы. Уходить из профессии он не намерен.
Главным архитектором Липецка он проработал меньше года. В апреле Бушин попал в скандал из-за строительства дома.
3 1088
народ
1
Просто,