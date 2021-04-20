12-летний мальчик погиб под колесами автобуса в центре Липецка

Обстоятельства аварии еще выясняются.

Вечером 20 апреля на улице Октябрьской в Липецке автобус сбил 12-летнего мальчика. Ребенок получил смертельные травмы.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП произошло в зоне действия пешеходного перехода рядом с караоке-баром «Белов».- Автобус двигался по 322 городскому маршруту, - рассказали в пресс-службе УМВД. - За рулем автобуса находился 38-летний водитель. Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции документируют происшествие и выясняют его обстоятельства.