Происшествия

сегодня, 19:58

12-летний мальчик погиб под колесами автобуса в центре Липецка

33 6667
#ДТП #подросток
5

Обстоятельства аварии еще выясняются.

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Вечером 20 апреля на улице Октябрьской в Липецке автобус сбил 12-летнего мальчика. Ребенок получил смертельные травмы.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП произошло в зоне действия пешеходного перехода рядом с караоке-баром «Белов».

- Автобус двигался по 322 городскому маршруту, - рассказали в пресс-службе УМВД. - За рулем автобуса находился 38-летний водитель. Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции документируют происшествие и выясняют его обстоятельства.

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33 6667
#ДТП #подросток
5

Комментарии (33)

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13

7 минут назад
Сегодня на остановке хлебзавод 5 не работала кнопка светофора, люди переходили дорогу на красный, других вариантов просто нет. Водители не знают, что кнопка не работает и так в городе у нас все делается. Спасибо мэрше за безопасные и качественные дороги. Родителям соболезнования...
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Гость

8 минут назад
Что-то не кричат, что водитель убийца... Двойные стандарты какие-то.. Соболезнования родным ребенка. Справедливого наказания виновнику дтп
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Проктус

9 минут назад
дед, у водил языки есть не только болтать по телефону за рулём, могут сказать работадателю, выявили протест работадателю
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(((

13 минут назад
Проезжали мимо 30 минут назад, какой ужас ребёнок лежит под колёсами автобуса весь окровавленный, даже не накрыли, а его кросовок валяется где пешеходный переход. Это говорит о чем? Он переходил где положено, а автобус его протащил до Белова. Сотрудники бегали, водитель сидел в шоковлм состоянии. Жалко очень, бедный мальчик жить да жить, господи, куда он шёл один в такую погоду( А насчёт водителей, работающих на общественном транспорте, это конечно невозможно, едут как будто под героином, глаза бешеные, в ушах блютус, постоянно болтают с коллегами кто кого обогнал, кто сколько бабла срубил за месяц, их интересуют только деньги и выполнение плана, везут не аккуратно, как дрова, сколько людей падает, им все равно, курят как будто сидят дома на балконе, полное безразличие и неуважение к людям. Вот отсюда и последствия. Жалко всех, но видимо судьба и от неё не уйти((( царствие небесное мальчику и светлых облаков.
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Гость.

15 минут назад
Освещение вгороде как в париле, зато парки и безопасные дороги. Наделать лежачих полицейских перед каждой остановкой и на пешеходных переходах как это в других городах. Пусть летают, рвут подвески и всё остальное. Вечернее время вообще беспредел насчет гонщиков с рёвом мотора или с визгом тормозов и колёс. НЕ МОЖЕТЕ ГОНЯТЬ ТОГДА ПУСТЬ КЛАНЯЮТСЯ КАЖДОМУ ЛЕЖАЧЕМУ ПОЛИЦЕЙСКОМУ.
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г.Липецк

16 минут назад
Сделайте бесплатный проезд, повысьте зарплату достойную водителям автобусов. Чтобы потом, не было таких печальных происшествий. Царствие небесное мальчику.
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Юлия

16 минут назад
На том месте никогда пешеходов не пропускают, да и чуть дальше переход такой же. Летят все сломя голову.
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Перец

18 минут назад
В погоне за рублем они гонят некогда не уступая пешеходам
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Елена

18 минут назад
Очень жаль ребенка, только начал жить, искренние соболезнования родителям, ужасное горе! Но... нельзя винить водителя нам, диванным комментатрам.Нас там не было, мы не видели всей ситуации, может водитель не виноват, идет дождь, на улице темно...В моей жизни был случай с моим братом на ж/д вокзале.Брат ехал с рейса в пределах допустимой скорости, на обочине стояла группа подростков, он говорит,что видел их, скорость сбавил до 20 км., как чувствовал.И один из мальчиков решил перебежать перед автобусом, замечу там не было ни светофора, ни пешеходного перехода,конечно такую машину в секунду не остановишь и ребенок вскользь попал под автобус, небольшие травмы, неделю находился в детской больнице.Потом признался,что перебегал на спор.А сколько потрепали нервов! Сколько вытрясли с нас денег! А по сути, вины водителя нет. Родители! будьте примером своим детям и сами не нарушаете!
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Анна

20 минут назад
В Липецке порядок будет?Можно надеяться?Жаль мальчика.
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