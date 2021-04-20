Происшествия
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12-летний мальчик погиб под колесами автобуса в центре Липецка
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Обстоятельства аварии еще выясняются.
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Вечером 20 апреля на улице Октябрьской в Липецке автобус сбил 12-летнего мальчика. Ребенок получил смертельные травмы.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП произошло в зоне действия пешеходного перехода рядом с караоке-баром «Белов».
- Автобус двигался по 322 городскому маршруту, - рассказали в пресс-службе УМВД. - За рулем автобуса находился 38-летний водитель. Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции документируют происшествие и выясняют его обстоятельства.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП произошло в зоне действия пешеходного перехода рядом с караоке-баром «Белов».
- Автобус двигался по 322 городскому маршруту, - рассказали в пресс-службе УМВД. - За рулем автобуса находился 38-летний водитель. Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции документируют происшествие и выясняют его обстоятельства.
33 6667
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Проктус
(((
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