Происшествия

сегодня, 11:31

Уголовное дело о гибели 13-летнего мальчика под колесами автобуса затребовал Следственной комитет

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#авария #ДТП
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Уголовное дело о гибели 13-летнего мальчика под колесами автобуса затребовал Следственной комитет

Руководитель регионального СКР дал указание инициировать передачу материалов уголовного дела о смертельном ДТП в производство ведомства.

Руководитель СУ СК России по Липецкой области Евгений Шаповалов поручил следователям инициировать передачу управлению материалов уголовного дела по факту ДТП, в котором погиб 13-летний мальчик.

- Перед районным прокурором поставлен вопрос о передаче материалов уголовного дела в производство следователям следственного управления СК России по Липецкой области, - сообщает пресс-служба регионального СКР.

По данным следствия, вечером 20 апреля на улице Октябрьская в Липецке 38-летний водитель автобуса маршрута №322 сбил 13-летнего мальчика. От полученных травм подросток скончался. ДТП произошло в зоне действия пешеходного перехода.

УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).  

- В рамках расследования Евгений Шаповалов поручил тщательно изучить все обстоятельства аварии и дать всестороннюю правовую оценку происшествию, повлекшему смерть школьника, - заявили в Следственном управлении.
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#авария #ДТП
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Комментарии (3)

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Анна

20 минут назад
Может после этого случая, водители перестанут в догонялки играть. Водители маршруток из-за личной прибыли на пешеходных переходах не останаваются.
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Пенсионер

сегодня, 11:40
А можно будет коммуналку у водителя оплатить, удобно ведь. Госпожа, подумайте, прибыльный бизнес плюсом.
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Водитель не кондуктор

сегодня, 11:38
Разберитесь, почему водитель за кондуктора работает. А скоро будут фастфуд продавать по дороге...
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