сегодня, 11:31
Уголовное дело о гибели 13-летнего мальчика под колесами автобуса затребовал Следственной комитет
Руководитель регионального СКР дал указание инициировать передачу материалов уголовного дела о смертельном ДТП в производство ведомства.
- Перед районным прокурором поставлен вопрос о передаче материалов уголовного дела в производство следователям следственного управления СК России по Липецкой области, - сообщает пресс-служба регионального СКР.
По данным следствия, вечером 20 апреля на улице Октябрьская в Липецке 38-летний водитель автобуса маршрута №322 сбил 13-летнего мальчика. От полученных травм подросток скончался. ДТП произошло в зоне действия пешеходного перехода.
УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
- В рамках расследования Евгений Шаповалов поручил тщательно изучить все обстоятельства аварии и дать всестороннюю правовую оценку происшествию, повлекшему смерть школьника, - заявили в Следственном управлении.
Анна
Пенсионер
Водитель не кондуктор