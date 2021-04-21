Общество
14 минут назад
В отношении водителя автобуса 322-го маршрута возбуждено уголовное дело
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В отношении водителя, который сбил в Липецке на улице Октябрьской 20 апреля 13-летнего подростка, возбуждено уголовное дело. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
- Уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ было возбуждено в тот же день, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ведомства. - Расследование ведет следственное управление УМВД России по городу Липецку.
По словам владельца фирмы-перевозчика Александра Алтарева, 39-летний водитель автобуса работает у него давно. Предприниматель отзывается о водителе как о профессионале.
- Но в этом случае он, очевидно, проявил невнимательность, закончившуюся бедой, - говорит Алтарев. Такого рода трагических инцидентов у нас не было.
В администрации Липецка GOROD48 сообщили, что окажут правоохранительным органам любое содействие в расследовании ДТП.
- Вчера на улице Октябрьской произошла трагедия. Ее расследование находится в компетенции правоохранительных органов. Департамент транспорта городской администрации окажет все необходимое содействие расследованию. Надеемся, что виновные в смертельном наезде на ребенка будут привлечены к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе мэрии Липецка.
- Уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ было возбуждено в тот же день, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ведомства. - Расследование ведет следственное управление УМВД России по городу Липецку.
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По словам владельца фирмы-перевозчика Александра Алтарева, 39-летний водитель автобуса работает у него давно. Предприниматель отзывается о водителе как о профессионале.
- Но в этом случае он, очевидно, проявил невнимательность, закончившуюся бедой, - говорит Алтарев. Такого рода трагических инцидентов у нас не было.
В администрации Липецка GOROD48 сообщили, что окажут правоохранительным органам любое содействие в расследовании ДТП.
- Вчера на улице Октябрьской произошла трагедия. Ее расследование находится в компетенции правоохранительных органов. Департамент транспорта городской администрации окажет все необходимое содействие расследованию. Надеемся, что виновные в смертельном наезде на ребенка будут привлечены к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе мэрии Липецка.
1 164
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