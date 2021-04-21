Общество

14 минут назад

В отношении водителя автобуса 322-го маршрута возбуждено уголовное дело

1 164
#ДТП #подросток
В отношении водителя автобуса 322-го маршрута возбуждено уголовное дело
В отношении водителя, который сбил в Липецке на улице Октябрьской 20 апреля 13-летнего подростка, возбуждено уголовное дело. Об этом  GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

- Уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ было возбуждено в тот же день, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ведомства. - Расследование ведет следственное управление УМВД России по городу Липецку.
Загрузка плеера

По словам владельца фирмы-перевозчика Александра Алтарева, 39-летний водитель автобуса работает у него давно. Предприниматель отзывается о водителе как о профессионале. 

- Но в этом случае он, очевидно, проявил невнимательность, закончившуюся бедой, - говорит Алтарев. Такого рода трагических инцидентов у нас не было.

В администрации Липецка GOROD48 сообщили, что окажут правоохранительным органам любое содействие в расследовании ДТП.

- Вчера на улице Октябрьской произошла трагедия. Ее расследование находится в компетенции правоохранительных органов. Департамент транспорта городской администрации окажет все необходимое содействие расследованию. Надеемся, что виновные в смертельном наезде на ребенка будут привлечены к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе мэрии Липецка.
1 164
#ДТП #подросток

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

.

4 минуты назад
Надоела халатность ,слишком это имеет тяжелые последствия! Эти наказания одно название,уже не верится в них.А жизнь человеческую не вернуть.Пострадавщий только начинал жить ,мечтал о чем то Как так просто оборвать чужую жизнь Нет слов
ответить

Еще в рубрике

Дмитрий Аверов: «Коммунальные проблемы десятков усманских семей решат комплексно»
#Аверов #Усмань #Пригородка
Дмитрий Аверов: «Коммунальные проблемы десятков усманских семей решат комплексно»

6 минут назад

Общество
В Липецкой области сделают бульвар Влюбленных
#проект #благоустройство
10
В Липецкой области сделают бульвар Влюбленных

44 минуты назад

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
8
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 06:30

Общество
Липецкая вечЁрка: два зверских разбойных нападения, как платить за отопление и жизнеспособные идеи Л...
#вечЁрка #разбой #отопление
9
Липецкая вечЁрка: два зверских разбойных нападения, как платить за отопление и жизнеспособные идеи Л...

вчера, 20:21

Общество
Счетная палата Липецка выявила в деятельности мэрии нарушений на полмиллиарда рублей
#Счетная палата
88
Счетная палата Липецка выявила в деятельности мэрии нарушений на полмиллиарда рублей

вчера, 18:07

Общество
«Пятёрочка» поддержала медицинских работников Липецка
«Пятёрочка» поддержала медицинских работников Липецка

вчера, 17:25

Общество