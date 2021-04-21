Общество

21 минуту назад

Ремонт фасада ДС «Звездный» оценили в 39,6 млн рублей

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#ремонт #фасад #тендер #реконструкция
Ремонт фасада ДС «Звездный» оценили в 39,6 млн рублей

Подрядчика на капитальный ремонт определят на аукционе.

Администрация спортивной школы №11 за 39,6 млн рублей планирует провести капитальный ремонт части фасада своего главного здания — Дворца спорта «Звездный». Тендер на капремонт проходит по ФЗ № 223«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Это положение дает администрации спортшколы отдать подряд без проведения тендера, но на капремонт «Звездного» объявили аукцион — победит самое выгодное по цене и опыту подрядчика предложение.

Фасад обновят не полностью, тыльная сторона здания в смету ремонта не попала. Победитель аукциона должен будет обследовать фасад «Звездного» на риски обрушения конструкций, провести демонтаж материала облицовки и внутренней обшивки фризовой части, фасадов, парапета. Во время капитального ремонта будут утеплены наружные стены Дворца спорта, фасады облицуют керамогранитными панелями со скрытой системой навеса. На время капитального ремонта с фасада «Звездного» снимут кондиционеры, камеры, подсветку. После работ их вернут на место.



Подрядчика планируют определить к 11 мая. Победителю установили сроки сдачи каждого фасада: центрального и левого - к 10 июля 2021, правого (кассы) — к 10 сентября 2021 года.

Напомним, реконструкция площади у ДС «Звездный» стартовала в начале марта. Работы производят за счет гранта кредитной организации. На площади будет реализован тот проект, который в 2019 году выбрали на народном голосовании. Завершить обновление планируют до конца лета 2021 года.
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#ремонт #фасад #тендер #реконструкция

Комментарии (3)

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весёлый

2 минуты назад
Оценивайте и пишите всегда работа и материал 1кв метра , и всё будет сразу понятно всем ,много это или мало ,будут откаты или не будут
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Смотрите как будет

8 минут назад
Его отреставрируют и через год, два снесут. Какие 40 миллионов на ремонт фасада, самому зданию лет 50 уже. Или это схема как с Юбилейным когда его строили за сотни миллионов, а потом снесли чтобы никто не знал сколько мимо денег ушло. Фасад здания 70х годов за 40 миллионов чтобы его снести??? Бред
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я

13 минут назад
Предыдущий капремонт уже разваливается?
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