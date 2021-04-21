Общество
21 минуту назад
Ремонт фасада ДС «Звездный» оценили в 39,6 млн рублей
Подрядчика на капитальный ремонт определят на аукционе.
Администрация спортивной школы №11 за 39,6 млн рублей планирует провести капитальный ремонт части фасада своего главного здания — Дворца спорта «Звездный». Тендер на капремонт проходит по ФЗ № 223«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Это положение дает администрации спортшколы отдать подряд без проведения тендера, но на капремонт «Звездного» объявили аукцион — победит самое выгодное по цене и опыту подрядчика предложение.
Фасад обновят не полностью, тыльная сторона здания в смету ремонта не попала. Победитель аукциона должен будет обследовать фасад «Звездного» на риски обрушения конструкций, провести демонтаж материала облицовки и внутренней обшивки фризовой части, фасадов, парапета. Во время капитального ремонта будут утеплены наружные стены Дворца спорта, фасады облицуют керамогранитными панелями со скрытой системой навеса. На время капитального ремонта с фасада «Звездного» снимут кондиционеры, камеры, подсветку. После работ их вернут на место.
Подрядчика планируют определить к 11 мая. Победителю установили сроки сдачи каждого фасада: центрального и левого - к 10 июля 2021, правого (кассы) — к 10 сентября 2021 года.
Напомним, реконструкция площади у ДС «Звездный» стартовала в начале марта. Работы производят за счет гранта кредитной организации. На площади будет реализован тот проект, который в 2019 году выбрали на народном голосовании. Завершить обновление планируют до конца лета 2021 года.
Фасад обновят не полностью, тыльная сторона здания в смету ремонта не попала. Победитель аукциона должен будет обследовать фасад «Звездного» на риски обрушения конструкций, провести демонтаж материала облицовки и внутренней обшивки фризовой части, фасадов, парапета. Во время капитального ремонта будут утеплены наружные стены Дворца спорта, фасады облицуют керамогранитными панелями со скрытой системой навеса. На время капитального ремонта с фасада «Звездного» снимут кондиционеры, камеры, подсветку. После работ их вернут на место.
Подрядчика планируют определить к 11 мая. Победителю установили сроки сдачи каждого фасада: центрального и левого - к 10 июля 2021, правого (кассы) — к 10 сентября 2021 года.
Напомним, реконструкция площади у ДС «Звездный» стартовала в начале марта. Работы производят за счет гранта кредитной организации. На площади будет реализован тот проект, который в 2019 году выбрали на народном голосовании. Завершить обновление планируют до конца лета 2021 года.
весёлый
Смотрите как будет
я