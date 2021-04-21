Происшествия
сегодня, 14:11
Липецкий автобус проехал через регулируемый пешеходный переход на красный
Нарушение правил дорожного движения водителем автобуса попало на видео.
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Сегодня в Липецке на улице Космонавтов авторегистратор записал нарушение правил дорожного движения со стороны водителя общественного транспорта: автобус проехал через регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора. Причём красный должен был гореть ещё достаточно долго — 15 секунд.
- Налицо административное правонарушение по статье 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора», - отмечает автор видео.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по данному факту проведут проверку: видео будет тщательно изучено для принятия процессуального решения.
Напомним, что вчера 13-летний мальчик погиб под колесами автобуса в центре Липецка. Трагедия произошла на пешеходном переходе через улицу Октябрьскую.
- Налицо административное правонарушение по статье 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора», - отмечает автор видео.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по данному факту проведут проверку: видео будет тщательно изучено для принятия процессуального решения.
Напомним, что вчера 13-летний мальчик погиб под колесами автобуса в центре Липецка. Трагедия произошла на пешеходном переходе через улицу Октябрьскую.
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