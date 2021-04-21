Происшествия

сегодня, 14:11

Липецкий автобус проехал через регулируемый пешеходный переход на красный

22 2492
#автобус #правила дорожного движения
5

Нарушение правил дорожного движения водителем автобуса попало на видео.

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Сегодня в Липецке на улице Космонавтов авторегистратор записал нарушение правил дорожного движения со стороны водителя общественного транспорта: автобус проехал через регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора. Причём красный должен был гореть ещё достаточно долго —  15 секунд.

- Налицо административное правонарушение по статье 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора», - отмечает автор видео.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по данному факту проведут проверку: видео будет тщательно изучено для принятия процессуального решения.

Напомним, что вчера 13-летний мальчик погиб под колесами автобуса в центре Липецка. Трагедия произошла на пешеходном переходе через улицу Октябрьскую.
22 2492
#автобус #правила дорожного движения
5

Комментарии (23)

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Правда

3 минуты назад
Капитализм,первым делом деньги хапнуть,за деньги проедут по головам.
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Виктор Павлович

9 минут назад
Руководство Липецка отдали городской транспорт всяким частным ИП, а теперь удивляемся - а кто это сделал? А как же это так происходит?
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Билли Кид

21 минуту назад
Затомы теперь знаем ответ на вопрос Довлатова "Кто написал 4 млн доносов?"...
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60+

28 минут назад
Да они это делают регулярно ещё любят останавливаться на остановках в колону по три и перекрывать пешеходный переход . За тем лететь устроив гонки ни кто этого безобразия не контролирует результат давят людей , детей .
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Animal planet.

31 минуту назад
На этом пешеходном переходе нужно быть очень внимательным.
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Око

51 минуту назад
сколько новостей пошло про водятлов автобусов, не заметил и нарушил, а вчера сбил дитя насмерть, это все к тому, что поставят скоро роботов (уже успешно внедряют) за баранку, для этого нужно настроить общество. Вот и стараются Пиар службы создать настрой. Не сразу это сделают, но уже тенденция есть.
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Ачетакого-то

55 минут назад
Водители автобусов вообще как то с с задержкой на некоторые светофоры реагируют. Остановится, только если перед ним кто то остановился, иначе будет переть дальше.
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земляк

сегодня, 14:46
Уже убрали дублирующие маршруты №1т и №12т и все равно устраивают гонки нарушая правила дорожного движения и подвергая опасности пешеходов и пассажиров.
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Сергей

сегодня, 14:45
Да, правда что стоять. Дятел на автобусе. А потом будет говорить да это не я.
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Пессимист

сегодня, 14:44
Неуважаемый Панасович! Сядь в обычную неприметную "Ладу" и покатайся часа два по городу - полысеешь от ужаса ещё больше. Хоть узнаешь, что у тебя на дорогах творится, это тебе не елейные доклады слушать
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