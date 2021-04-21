Общество

сегодня, 15:48

В Липецке торжественно открыли памятник пожарной каске

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#памятник #УГПСС
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Необычный монумент появился на улице Ангарской.

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К 372-годовщине со дня образования пожарной охраны, которое будет отмечаться 30 апреля, в Управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области на улице Ангарской сегодня открыли памятник в виде пожарной каски XIX века.

Мероприятие планировали провести ещё 16 апреля, но потом перенесли на 21 апреля. Но не из-за того, что 13 апреля под Липецком при тушении травы сгорела пожарная машина, принадлежащая областному специализированному автономному учреждению «Лесопожарный центр», а из-за сложной пожароопасной обстановки.

За сложную неделю пожарные сделали около 400 выездов на возгорания.

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- Высота каски 1,6 метра, а ширина 1,7 метра. Монумент символизирует мощь, твердость и отвагу пожарных, - рассказали о памятнике УГПСС.

- Каска - символ мужества и доблести каждого пожарного, - отметила глава Липецка Евгения Уваркина.

Перед тем, как сбросить покрывало с монумента, долго зачитывали историю пожарной каски. Первоначально пожарные защищали головы уборами, предназначенными для полиции. В 1855 году появилось новое обмундирование для пожарных. Защитной каской в это время был шлем из бронзы с изображением герба города, в котором работала пожарная дружина. А в губернских городах пожарные шлемы делали из меди. В 1893 году было создано пожарное общество, и именно его символику можно увидеть на головных уборах пожарных тех лет. Весной 1923 года утвердили образец новой пожарной каски с круговым козырьком и низким гребнем: на лицевой стороне каски находился пожарный герб. Простые пожарные использовали каски из латуни, а их командиры - хромированные шлемы. Весили пожарные каски по 880 граммов. В 1930-м году на смену латунным каскам пришли железные. В 1961 году каски начали делать с применением сварки и штамповки, а потом металлические каски уступили место пластмассовым. Современные пожарные пользуются касками из сверхустойчивых синтетических материалов.

Памятник пожарной каске XIX века почему-то тоже сделали из синтетических материалов. И вряд ли сверхустойчивых.

Символ «мощи и твёрдости» на ощупь оказался мягким и пушистым.

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На удивление собравшихся монумент оказался весьма необычным. Это и не монумент вовсе, а топиари  - скульптура из искусственной травы. Но «дареному коню в зубы не смотрят»: памятник поставили за спонсорские средства.

- Это первый в России памятник пожарной каске, - отметила ведущая.

Но на деле впервые первые лица города и области и дети возлагали цветы к фигуре из искусственной травы.

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Также сегодня чествовали лучших работников управления ГПСС, победителей конкурса рисунков «Огонь глазами детей» и жителей региона, которые проявили мужество и героизм, спасая людей.

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#памятник #УГПСС
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Комментарии (27)

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Сергей Зверев и Слава Зайцев

1 минуту назад
Это их рук дела?
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Билли Кид

6 минут назад
Алебастер, никогда не назыйте в лицо пожарного пожарником. Вас будут бить, возможно даже ногами...
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жидкость для снятия

6 минут назад
у меня два вопроса - сколько это стоит и Липецк что выиграл конкурс по дебилизму?
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дб

7 минут назад
Табличка лучше смотрится чем сама каска
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Астахову

11 минут назад
Надо памятник сапогам рядом поставить
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Влад

14 минут назад
Да...спонсоры жгут. А не умнее было отказаться от этого горшка....Какой город...такие памятники. Позор
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Все правильно сделали

15 минут назад
Такие памятники и нужны, чтоб каждый год выделять деньги на его обновление и ремонт. Вон памятник космонавтике на Гагарина недалеко от вокзала поставили и два раза а год его ремонтируют. Вот это памятник, загляденье. Не то что раньше, по 30 лет без ремонта стояли.
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Алебастер

18 минут назад
Выглялит как насмешка над пожарниками, кто это принял совсем крыша поехала?
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Гость

23 минуты назад
Какой же это памятник, а тем более монумент? Спонсоры просто * над провинциальным Пипецком. Так и представляется мультяшная белочка Лерочка в этой мультяшной каске.
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Ольга

26 минут назад
Если често, то правда-кто принял такой проект этого памятника? Каска мультяшная какая то на вид даже пушисто-мягкая..или только мне так кажется? Мне даже немного стыдно за тех дядек с серьеными лицами, которых вывели на это мероприятие..
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