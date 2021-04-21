В Липецке торжественно открыли памятник пожарной каске

Необычный монумент появился на улице Ангарской.

К 372-годовщине со дня образования пожарной охраны, которое будет отмечаться 30 апреля, в Управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области на улице Ангарской сегодня открыли памятник в виде пожарной каски XIX века.







Мероприятие планировали провести ещё 16 апреля, но потом перенесли на 21 апреля. Но не из-за того, что 13 апреля под Липецком при тушении травы сгорела пожарная машина, принадлежащая областному специализированному автономному учреждению «Лесопожарный центр», а из-за сложной пожароопасной обстановки.







За сложную неделю пожарные сделали около 400 выездов на возгорания.













- Каска - символ мужества и доблести каждого пожарного, - отметила глава Липецка Евгения Уваркина.







Перед тем, как сбросить покрывало с монумента, долго зачитывали историю пожарной каски. Первоначально пожарные защищали головы уборами, предназначенными для полиции. В 1855 году появилось новое обмундирование для пожарных. Защитной каской в это время был шлем из бронзы с изображением герба города, в котором работала пожарная дружина. А в губернских городах пожарные шлемы делали из меди. В 1893 году было создано пожарное общество, и именно его символику можно увидеть на головных уборах пожарных тех лет. Весной 1923 года утвердили образец новой пожарной каски с круговым козырьком и низким гребнем: на лицевой стороне каски находился пожарный герб. Простые пожарные использовали каски из латуни, а их командиры - хромированные шлемы. Весили пожарные каски по 880 граммов. В 1930-м году на смену латунным каскам пришли железные. В 1961 году каски начали делать с применением сварки и штамповки, а потом металлические каски уступили место пластмассовым. Современные пожарные пользуются касками из сверхустойчивых синтетических материалов.







Памятник пожарной каске XIX века почему-то тоже сделали из синтетических материалов. И вряд ли сверхустойчивых. Символ «мощи и твёрдости» на ощупь оказался мягким и пушистым.





На удивление собравшихся монумент оказался весьма необычным. Это и не монумент вовсе, а топиари - скульптура из искусственной травы. Но «дареному коню в зубы не смотрят»: памятник поставили за спонсорские средства.







- Это первый в России памятник пожарной каске, - отметила ведущая.







Но на деле впервые первые лица города и области и дети возлагали цветы к фигуре из искусственной травы.











Также сегодня чествовали лучших работников управления ГПСС, победителей конкурса рисунков «Огонь глазами детей» и жителей региона, которые проявили мужество и героизм, спасая людей.









- Высота каски 1,6 метра, а ширина 1,7 метра. Монумент символизирует мощь, твердость и отвагу пожарных, - рассказали о памятнике УГПСС.