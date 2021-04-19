Общество

31 минуту назад

Водитель припаркованного на тротуаре под окнами мэрии автомобиля уже оштрафован

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#ПДД #парковка
Водитель припаркованного на тротуаре под окнами мэрии автомобиля уже оштрафован
Инспекторы ГИБДД оштрафовали 66-летнего водителя «Вольво» за парковку на тротуаре под окнами мэрии Липецка, сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального управления МВД. 

- Водитель автомобиля «Вольво» нарушил главу 12 правил дорожного движения, в отношении него составлен протокол по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ, - рассказали в пресс-службе.

Ранее автомобиль «Вольво» уже фигурировал в новостях – 11 сентября 2020 года он столкнулся с мопедом. Повреждения, на которые обратили очевидцы неправильной парковки, похожи на те, которые автомобиль получил при столкновении более полугода назад.  
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#ПДД #парковка

Комментарии (4)

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ГОСТ это документ

5 минут назад
А количество парковочных мест в районе мерии обеспечивает минимально необходимые по условиям обеспечения безопасности дорожного движения требования?
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Он каждый день там парковаться готов.

9 минут назад
ЭТО СТАТЬЯ ПЕРЕСМАТРИВАЕТ ШТРАВ В 1000 РУБ. НО ТАК КАК ВЛАДЕЛЕЦ ПЕНСИОНЕР ОНА СНИЖЕНА ДО 500РУБ. И ЕСЛИ УПЛАТА БУДЕТ В 3 ДНЕВНЫЙ ПЕРИОД ТО ОНА СОСТАВИТ 250РУБ. ИЛИ С 1000 ТАК ЖЕ 500 РУБ.
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мк

20 минут назад
ничё себе на каких тачках у нас пенсионеры расекают
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Кузькин отец

23 минуты назад
С мопедом бодался. КАМАЗ ему навстречу!
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