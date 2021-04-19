Общество
31 минуту назад
Водитель припаркованного на тротуаре под окнами мэрии автомобиля уже оштрафован
Инспекторы ГИБДД оштрафовали 66-летнего водителя «Вольво» за парковку на тротуаре под окнами мэрии Липецка, сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального управления МВД.
- Водитель автомобиля «Вольво» нарушил главу 12 правил дорожного движения, в отношении него составлен протокол по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ, - рассказали в пресс-службе.
Ранее автомобиль «Вольво» уже фигурировал в новостях – 11 сентября 2020 года он столкнулся с мопедом. Повреждения, на которые обратили очевидцы неправильной парковки, похожи на те, которые автомобиль получил при столкновении более полугода назад.
- Водитель автомобиля «Вольво» нарушил главу 12 правил дорожного движения, в отношении него составлен протокол по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ, - рассказали в пресс-службе.
Ранее автомобиль «Вольво» уже фигурировал в новостях – 11 сентября 2020 года он столкнулся с мопедом. Повреждения, на которые обратили очевидцы неправильной парковки, похожи на те, которые автомобиль получил при столкновении более полугода назад.
ГОСТ это документ
Он каждый день там парковаться готов.
мк
Кузькин отец