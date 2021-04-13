Новое о коронавирусе к 13 апреля: SARS-CoV-2 может нарушить барьер между кишечником и кровотоком

Медики из США пришли к выводу, что заражение SARS-CoV-2 может привести к частичному разрушению барьера между кишечником и кровеносной системой – это является причиной появления проблем с пищеварением у части переболевших COVID-19.



Американские ученые-медики Алабамского университета в Бирмингеме обнаружили неожиданное последствие проникновения вируса SARS-CoV-2 в организм. Заражение коронавирусной инфекцией может увеличивать кишечную проницаемость и способствовать попаданию кишечных микробов в кровеносную систему, говорится в препринте их исследования, которое опубликовано на портале bioRxiv, сообщает ТАСС. По их мнению, из-за этого у переболевших COVID-19 часто возникают проблемы с пищеварением, и микрофлора кишечника попадает в другие части организма.



Ученые исследовали образцы плазмы 30 пациентов с COVID-19, которые заразились SARS-CoV-2 в прошлом году и лечились в университетской клинике, и контрольной здоровой группы. Почти у 65% пациентов с COVID-19 исследователи выявили присутствие кишечных микробов в крови, не соответствующее норме. Преимущественно в образцах были обнаружены протеобактерии, фирмикуты и актинобактерии. В крови здоровых людей, которые не болели коронавирусной инфекцией, ученые их следов не нашли. В образцах пациентов с COVID-19 было больше видов грамотрицательных бактерий, чем грамположительных. Также по сравнению с контрольной группой у них были выше маркеры кишечной проницаемости. «То есть у этих пациентов нарушился барьер между пищеварительной системой и кровотоком. Этот эффект может усугубить заболевание», - отмечают ученые в своих наблюдениях. Кроме того, по мнению медиков, это может объяснять, почему у многих заболевших начинаются проблемы с обонянием, пищеварением и работой кровеносной системы.



Кроме того, в образцах пациентов, заразившихся коронавирусом, ученые обнаружили множество сигнальных молекул, которые говорят о повреждении сердечной мышцы, заражении крови и запуске связанных с ним воспалительных процессов. Также в плазме крови оказалось много молекул белка FABP2, который производят в основном клетки кишечника.



«Полученные сведения поддерживают предположение, что кишечник может быть источником присутствия микробов в крови, которые ухудшают состояние пациентов с COVID-19. Терапия, направленная на кишечник и предотвращение дефектов кишечного барьера, может представлять собой стратегию по улучшению результатов лечения COVID-19», - отмечается в материале.



Медики пока не смогли ответить на вопрос, как именно заражение SARS-CoV-2 влияет на возможное нарушение барьера между пищеварительной и кровеносной системами. Они предполагают, что это связано с нарушениями в работе рецепторов ACE2, которые играют важную роль в работе этого барьера и которые вирус использует для проникновения в клетки.



Статья американских ученых еще не прошла рецензирование экспертов и может содержать данные, которые не поддерживаются научным сообществом. К выводам из нее следует относиться с осторожностью.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 136 724 367 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 2 951 190 человек, вылечились 103 261 414 заразившихся. В России выявлено 4,65 миллиона пострадавших, она остается на пятом месте после США, Индии, Бразилии и Франции. Более 4 миллионов пострадавших – в Великобритании. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекли Турция, Италия, Испания и Германия. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается в Польше, Колумбии, Аргентине, Мексике, Иране. Более миллиона заразившихся – в Украине, Перу, Чехии, Индонезии, ЮАР, Нидерландах, Чили, Канаде, Румынии.





