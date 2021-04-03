Контрафактная «Свинка Пеппа» подложила свинью липчанам

Компании придется заплатить за нарушение прав на использование изображений мультгероев.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск лондонской компании «ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED». Представители организации потребовали от компании из Липецкой области выплаты 50 000 рублей в качестве компенсации за нарушение прав на товарный знак компании.



Из материалов дела следует, что в магазине на улице Гагарина в Липецке продавали контрафактный товар – игровой набор «Peppa Pig» («Свинка Пеппа»). Набор игрушек предлагали купить за 326 рублей. Изделия продавались в картонной упаковке, на которую нанесены изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком лондонской компании. Исключительные права на распространение этих объектов интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации принадлежат компании из Лондона. Представители правообладателя направили в Липецк претензию, где предложили прекратить торговлю контрафактом и выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. Но претензию липецкая компания оставила без внимания, тогда представители лондонской компании обратились в арбитраж.



Арбитражный суд частично удовлетворил иск из Великобритании. Липецкий магазин должен будет выплатить компенсацию в 25 000 рублей и судебные издержки.