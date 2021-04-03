Общество

сегодня, 13:21

Контрафактная «Свинка Пеппа» подложила свинью липчанам

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#контрафакт #торговля
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Контрафактная «Свинка Пеппа» подложила свинью липчанам

Компании придется заплатить за нарушение прав на использование изображений мультгероев.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск лондонской компании «ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED». Представители организации потребовали от компании из Липецкой области выплаты 50 000 рублей в качестве компенсации за нарушение прав на товарный знак компании.

Из материалов дела следует, что в магазине на улице Гагарина в Липецке продавали контрафактный товар – игровой набор «Peppa Pig» («Свинка Пеппа»). Набор игрушек предлагали купить за 326 рублей. Изделия продавались в картонной упаковке, на которую нанесены изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком лондонской компании. Исключительные права на распространение этих объектов интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации принадлежат компании из Лондона. Представители правообладателя направили в Липецк претензию, где предложили прекратить торговлю контрафактом и выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. Но претензию липецкая компания оставила без внимания, тогда представители лондонской компании обратились в арбитраж.

Арбитражный суд частично удовлетворил иск из Великобритании. Липецкий магазин должен будет выплатить компенсацию в 25 000 рублей и судебные издержки.
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#контрафакт #торговля
3

Комментарии (7)

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Перри Мейсон

17 минут назад
Ххх, "Вот такая схему убийства и без того умирающего малого бизнеса" Да ну что вы... Это невидимая рука рынка)))
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Михайлов

40 минут назад
Что такое авторские права? Они же не делали этот набор, а просят штраф. Даже не производили.
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Житель

45 минут назад
Наказывать надо кто делает а не кто продает
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Ххх

45 минут назад
Это просто ужасная схема: некие местные предприимчивые ребята связываются с правообладателями, получают от них доверенность за % с дальнейшей выручки, затем за 500 руб нанимают тайных покупателей и делают закупку со скрытыми камерами. А через месяц-два предпринимателю, который пытается хоть как-то выжить, приходят письма с требованиями выплатить компенсацию, как правило, не меньше ста тысяч. Предприниматель закрывается и станет на биржу в очередь за пособием. Вот такая схему убийства и без того умирающего малого бизнеса
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Mikl

46 минут назад
Не знаю какой контрафакт подкладывает лип6ецкое цифровое телевидение но у меня складывается коррупционная составляющая передающего центра связанная с интернет провайдерами которые предлагают кабельное телевидение. Постоянные проблемы с качеством цифрового телевидения то пропадает сигнал, то перестают показывать 10 каналов и все кивают на вашу аппартуру и вызывайте мастеров. для чего сделали эту цифру? Чтоб выманивать деньги у граждан? И самое главное вы не можете официально пожаловаться. есть только один номер телефона который отвечает это у вас проблемы. если бы я только в одном месте и на одной аппаратуре это видел, но такое творится во многих районах области и в городе
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в СССР такого не было

сегодня, 14:36
свинья капитализма загрызет любого , кто посягнет на корыть и наживу , которая важнее человека.
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Житель

сегодня, 14:32
Откуда в Лондоне знают что продают в Липецке? И вообще где это?
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