вчера, 20:21
Липецкая вечЁрка: паводок, даты отключения отопления и начало ремонта дорог
Сегодня, 2 апреля, большая вода залила уже несколько районов области, в мэрии рассказали, когда планируют отключить отопление в Липецке, а дорожники открыли сезон, начали демонтировать бордюры на улице Меркулова.
— Могу сказать только одно, на словах хорошо, а деле — как всегда… деньги на ветер. Разве не знали, что песок размоет вода, не знали, что временный мост будет подтоплен? Надо было все учитывать, также и возможность дождевых осадков в это время, наверное, не кому думать и прогнозировать, — написал Ветеран.
Зато сегодня на городской набережной было полно народу. Данковчане фотографировали на память разлив своенравной реки.
Переправа в Данкове не единственная в Липецкой области, пострадала от паводка. Мосты и дороги подтопило в Лебедянском, Воловском, Измалковском, Долгоруковском и Добровском районах.
Кстати, погода продолжает преподносить сюрпризы. В ночь на субботу синоптики прогнозируют в Липецке дождь со снегом, при температуре от -2 до +3 градусов, днем будет потеплее: от +5 до +10 градусов.
В мэрии сегодня ответили на один из насущных вопросов: когда отключат отопление? Если коротко, то еще не скоро. На следующей неделе ожидается похолодание, к тому же энергетики не забыли, как в 2017 году пришлось в мае включать отопление. Поэтому пока основательно не потеплеет, вентили не закрутят.
Тема про отключение отопления проблемная, какое решение тут не примут, все равно будут недовольные. Так и в комментариях мнения разделились.
— Чем быстрее отключат отопление, тем лучше. В Липецке большинство платит по общедомовым счетчикам. Я не хочу топить улицу. Готов недельку поспать под одеялом, зато 1-2 тысячи себе оставлю. Уваркина, не затягивай с отопительным сезоном. Заканчивай, — написал Юрист.
— Холод стоит еще, до конца апреля не нужно отключать, а то выключат, а плати за месяц, хватит «Квадру» обогащать, — возмутилась Лена.
В Липецке начался сезон дорожных ремонтов. Сегодня рабочие компании «Строймастер» демонтировали бордюры на улице Меркулова. Пока перекрывать движение на улице не планируется, но все будет зависеть от ситуации, пояснил главный смотритель Липецка Евгений Суханов.
Скоро начнётся дорожный ремонт на площади Победы, улицах Пушкина, Стаханова, Тельмана, Ладыгина, Писарева, Чапаева. Всего в этом сезоне планируют отремонтировать 19 дорог и одну реконструировать — это 50 лет НЛМК. Там без перекрытия движения не обойдется точно.
— По ночам надо делать, как в Москве делают, а не пробки создавать, — посоветовал Лип.
Сегодня стало известно, что контракты на ремонт улиц Ладыгина и Локомотивная в районе Дачного заключены с ООО «АРКС 7». Тамбовчане снизили первоначальную стоимость работ с 27 миллионов рублей до 22,7 миллионов.
А у жителей улицы Минина, что на окраине города лопнуло терпение. Ждать, когда им наконец-то отремонтируют дорогу, они не стали, и взяли дело в свои руки. Купили крошку, местный бизнесмен выделил трактор, и горожане самостоятельно заделали ямы.
Естественно, зафиксировав работы на видео с комментариями о том, что латают некачественную муниципальную дорогу. В мэрии уже пообещали проверить качество дороги и принять решение о ее ремонте.
— В Татарстане сельчане тоже сделали разбитую дорогу, скинулись всем селом. Дорожные службы не приняли её на баланс после проверок, но дорога была сделана по всем правилам и соблюдением всех норм. На ней случилась авария и теперь они выплачивают ущерб пострадавшему так же всем селом. Так что всякие новшества у нас оказываются против инициаторов, — рассказал об опыте в соседнем регионе комментатор.
Юрий