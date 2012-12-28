На улице Филипченко нашли труп

Сегодня в 0:29 у подъезда дома №12 по улице Филипченко в Липецке нашли тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, причины и обстоятельства смерти мужчины, а также его личность устанавливают. Ни вид ему около 40 лет.