Холодный фронт скандинавского циклона принесет снег с дождем

В ночь со 2 на 3 апреля через территорию Липецкой области пройдет активный холодный фронт циклона со Скандинавии – повсеместно ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами налипание мокрого снега.

4 апреля регион окажется в тыловой части циклона – также пройдут небольшие осадки. 5 апреля Липецкая область будет находиться на восточной периферии антициклона, который будет двигаться с запада – осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-5 градусов тепла, что в пределах нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренные дождь и мокрый снег, днем небольшие осадки – преимущественно в виде дождя. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от -2 до +3 градусов, днем будет от +5 до +10 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренные дождь и мокрый снег, днем небольшие осадки – преимущественно в виде дождя. Температура ночью составит от 0 до +2 градусов, днем будет от +6 до +8 градусов.



День 3 апреля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +24 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 13 градусов мороза.

