Общество

вчера, 16:19

Холодный фронт скандинавского циклона принесет снег с дождем

14 4627
#снег
6
Холодный фронт скандинавского циклона принесет снег с дождем

В ночь со 2 на 3 апреля через территорию Липецкой области пройдет активный холодный фронт циклона со Скандинавии – повсеместно ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами налипание мокрого снега. 

4 апреля регион окажется в тыловой части циклона – также пройдут небольшие осадки. 5 апреля Липецкая область будет находиться на восточной периферии антициклона, который будет двигаться с запада – осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-5 градусов тепла, что в пределах нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренные дождь и мокрый снег, днем небольшие осадки – преимущественно в виде дождя. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от -2 до +3 градусов, днем будет от +5 до +10 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренные дождь и мокрый снег, днем небольшие осадки – преимущественно в виде дождя. Температура ночью составит от 0 до +2 градусов, днем будет от +6 до +8 градусов. 

День 3 апреля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +24 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 13 градусов мороза.  
14 4627
#снег
6

Комментарии (14)

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Лавочница

вчера, 21:13
Липчанка, Вы же в приполярье живете. Май месяц. Самое то для смены резины.
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Гость

вчера, 21:07
Горожанин, точно. Обувь вся в пыли, ветер дунет - рот в песке! Хоть немного прибьет пылищу!!!
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Липчанка

вчера, 19:48
Вот так, ты не один брат(
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КОМДИВ

вчера, 19:10
У природы нет плохой погоды
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Горожанин

вчера, 18:31
Ну и хорошо , дождик очень нужен ! А то на улице пылище , так надоела она , так надоела !
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Котэ

вчера, 17:41
Кушать всё равно нечего...
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Ваш

вчера, 17:32
Mikl, не понимаю, зачем смотреть зомбоящик?
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Мистер Proper

вчера, 16:58
А когда же будет чисто ?
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Mikl

вчера, 16:57
Как снег или дождь и не работает цифровое телевидение. И в этом я вижу коррупционную составляющую радиотелевизионного передающего центра. они вместе с провайдерами скоррумпировались и уменьшают мощность радиопередатчика и у жителей не показывают или первый или второй радиоканал и вместо 20 каналов показывает только десять. Разрекламировали эту цифру, только передачи прерываются или останавливаются сбои идут постоянно и если бы это было в одном районе а то это повсеместно по Липецкой области. И ответ у них один это у вас антенна плохо работает. Зажрались.
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Вася

вчера, 16:50
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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