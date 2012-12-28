«КамАЗ» опрокинулся в кювет на грязной дороге: водитель пытался переложить вину на дорожников

Но безуспешно. Теперь ему придётся ещё и оплатить экспертизы.

Советский районный суд, а затем и Липецкий областной суд отказал водителю во взыскании ущерба от ДТП: в ноябре 2023 года на 22-м километре автодороги «Данков-Ягодное-Избищи» «КамАЗ» с прицепом занесло на грязной дороге, после чего он опрокинулся в кювет. Водитель настаивал: причиной аварии стала грязь. Но суд решил, что превышение скорости. Хотя грязь на дороге всё же была, поскольку рядом с ней велись полевые работы.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, водитель судился с ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области», ООО «АПК «РусАгроАльянс» и Министерством транспорта и дорожного хозяйства Липецкой области и пытался взыскать 443 тысячи рублей ущерба, который сложился из стоимости ремонта автомобиля и утраченного груза.

В суде было установлено, что водитель «КамАЗа» не соблюдал установленное ограничение скорости. На дороге были и другие предупреждающие знаки: «Скользкая дорога», «Обгон запрещен», табличка «Внимание! Ведутся сельскохозяйственные работы». Суд пришёл к выводу: если бы водитель следовал им, аварии бы не произошло. Также экспертиза показала: техническое состояние дорожного покрытия повлияло на развитие дорожно-транспортной ситуации, но причиной ее возникновения стало все же превышение скорости с неверным режимом движения.

Теперь водитель не только остался без денег, но и должен оплатить расходы за проведение судебных экспертиз.
25 минут назад
Носятся что без прицепа, что с прицепом.
