70-летнего липчанина приговорили к 15 годам колонии строгого режима за растление трёх девочек
Психиатра обвиняют в служебном подлоге с выпиской сильнодействующего и психотропного препаратов
«КамАЗ» опрокинулся в кювет на грязной дороге: водитель пытался переложить вину на дорожников
«КамАЗ» опрокинулся в кювет на грязной дороге: водитель пытался переложить вину на дорожников
Но безуспешно. Теперь ему придётся ещё и оплатить экспертизы.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, водитель судился с ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области», ООО «АПК «РусАгроАльянс» и Министерством транспорта и дорожного хозяйства Липецкой области и пытался взыскать 443 тысячи рублей ущерба, который сложился из стоимости ремонта автомобиля и утраченного груза.
В суде было установлено, что водитель «КамАЗа» не соблюдал установленное ограничение скорости. На дороге были и другие предупреждающие знаки: «Скользкая дорога», «Обгон запрещен», табличка «Внимание! Ведутся сельскохозяйственные работы». Суд пришёл к выводу: если бы водитель следовал им, аварии бы не произошло. Также экспертиза показала: техническое состояние дорожного покрытия повлияло на развитие дорожно-транспортной ситуации, но причиной ее возникновения стало все же превышение скорости с неверным режимом движения.
Теперь водитель не только остался без денег, но и должен оплатить расходы за проведение судебных экспертиз.
