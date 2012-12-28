Водителя крана-манипулятора осудили за смерть женщины от удара током

40-летнего жителя Лебедянского округа приговорили к году исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства за причинение смерти по неосторожности (по части первой статьи 109 УК РФ). 7 ноября прошлого года когда мужчина работал на кране-манипуляторе во дворе частного дома погибла женщина: её убило током«При перемещении грузов при помощи гидравлического крана-манипулятора водитель допустил перемещение стрелы крана в сторону высоковольтной линии электропередач, и электричество прошло от линии к стропам крана-манипулятора, рядом с которыми в это время находилась проживающая в доме женщина. Получив разряд электрического тока высокого напряжения, она скончалась на месте происшествия», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.Управлявший манипулятором крановщик тоже получил удар током, ему была оказана медицинская помощь.