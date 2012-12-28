Общество
294
сегодня, 20:26

Липецкая вечЁрка: приговор матери сгоревших детей, электросамокаты возвращаются, и эхо новосибирской эпидемии скота

Сегодня, 26 марта, мать двух погибших мальчиков выслушала приговор, стало когда начнется сезон самокатов, и жители липецких сел боятся ветеринаров.

Сегодня Левобережный суд приговорил 30-летнюю липчанку, двое сыновей которой погибли в общежитии на уцлие Адмирала Макарова,  к году и восьми месяцам условного срока.

Женщину осудили за причинение детям смерти по неосторожности. 18 сентября 2025 года она оставила сыновей двух и трех лет дома, а сама с грудной дочкой пошла в гости к соседу. Мальчики подожгли поролон, и отравились продуктами горения.

1 апреля не только День смеха, но и  начало сезона электросамокатов в Липецке. Кто-то ждет этой даты с нетерпением, а кто-то — с содроганием. На улицах города появятся 642 самоката — на три меньше, чем в прошлом году.

В Липецке выделены 10 зон, на которых запрещена парковка самокатов, 17 зон, в которых запрещено их использование, и 45 зон ограничения скорости. Все они включены в программное обеспечение прокатных компаний.

С 09:00 до 21:00 самокатчикам нельзя заезжать во все парки города, в сквер Маркова и на площадь перед «Звездным».

Работать самокаты будут и при отключении мобильного интернета — приложения проката занесены в «белый список». Сезон продлится до 1 ноября.

«Запретите самокаты!», — попросили Сколько можно.

«Очень рада», — написала Маруся.

«Никто не будет ездить на самокатах в средствах защиты, также будут ездить вдвоем или даже втроем (никто их не наказывает, не штрафует), будут оставлять самокаты где попало, и в запретных местах будут кататься, не снижая скорость и т. д., как и было раньше», — уже переживает комментатор.

Ну и про дороги — не пережили зиму 17,6% недавно отремонтированных магистралей. В их числе — улицы Плеханова, Зегеля, Пожарского, Ушинского, Московская, Механизаторов, Лебедянское шоссе. Все эти дороги подрядчики обязаны отремонтировать по гарантии.

На тему дорог комментаторы GOROD48 очень любят порассуждать.

«Из чего же их делают, что асфальт водой размывает, и кто должен это проверять на стадии ремонта, и, соответственно, отвечать за свою подпись», — удивился Александр Н.

«Битум не докладывает, сушняк укладывают, а чиновники, не безвозмездно, подписывают», — предположили Тендоры.

«Нужно укладывать по мировым стандартам, а не по липецким», — предложил Министр.

«У нас в жемчужине есть современные технологии, позволяющие укладывать асфальт в любую погоду, и даже в лужи», — заявил Партработник.

Выбоины на улице Неделина обещают заделать, как только заработают асфальтобетонные заводы. Пока же водителям приходится жаться в одну полосу.

Компания «РВК-Липецк» закончила на улице Неделина ремонт сетей, а с асфальтом неувязочка вышла. 

К 1 мая в Липецке точно заработают каскад фонтанов на Петровском спуске и фонтаны на площадях Театральной и Петра Великого. Включат ли остальные, пока неясно: у мэрии на их обслуживание пока нет денег.

Сегодня пресс-служба правительства области распространила сообщение: «Липецкие ветеринары призывают жителей не верить фейкам в соцсетях. Эпизоотическая ситуация в регионе благополучная по всем видам заболеваний животных и птиц. На въездах работают посты досмотра, есть запас вакцин и средств дезинфекции. Жителей просят доверять только официальной информации».

Сделать это пришлось из-за того, что селяне начали бояться ветеринаров, после информации из Новосибирской области, где ввели карантин в связи с пастереллезом рогатого скота.

Ветеринаров даже перестали пускать в личные подворья, боясь, что они усыпят коров.

«Эпизодическая ситуация в нашем регионе благополучная! А на случай ЧС у нас есть запас всех необходимых препаратов. При этом на весну-осень традиционно приходится период вакцинации скота: в рамках плана противоэпизоотических мероприятий коров и других сельскохозяйственных животных прививают от бешенства и сибирской язвы. Сейчас этот период как раз начался», — отметил заместитель начальника управления ветеринарии Липецкой области Никита Кубрак.

Сегодня ночью, и завтра утром ожидается туман, а также небольшие дожди. Температура воздуха составит от +7 до +9 градусов.

Добрая новость на сон грядущий. В 2028 году в Москве на Бирюлевской линии метро появится станции метро «Липецкая» и «Лебедянская»



Фото сгенерировано нейросетью
