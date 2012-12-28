У усманца нашли немаркированных сигарет на два миллиона рублей

Дело ушло в суд.

Жителя Усмани будут судить по обвинению в незаконном обороте немаркированной табачной продукции на сумму свыше двух миллионов рублей (по пункту «б» части шестой статьи 171.1 УК РФ).«По версии следствия, в июне 2024 года мужчина приобрел партию немаркированных табачных изделий, которые хранил с целью дальнейшей реализации по сниженным ценам. Но деятельность обвиняемого пресечена полицией, а продукция стоимостью более двух миллионов рублей изъята из незаконного оборота», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.