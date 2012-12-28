Экономика
45
20 минут назад

В Липецкой области дорожали яйца и соль, дешевели гречка и чай

Цена десятка яиц приблизилась к 100 рублям. 

Цены на молочную продукцию на прошлой неделе немного снижались или просто стояли на месте, однако заметно дорожали соль и яйца. Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 17 по 23 марта) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.

На прошлой неделе в Липецкой области заметно подорожали яйца — на 2,47%, до 99,26 рубля за десяток. Стоимость соли выросла на 3,29%, пшена — на 2,43%, рыбы — на 1,02%. Лидером среди подорожавших продуктов оказались помидоры (+6,96%). Цена помидоров в рублевом выражении лишь немного уступила рыбе (283,67 рубля за килограмм помидоров и 292,49 рубля за килограмм мороженой рыбы). Стали дороже говядина, баранина, маргарин, сахар, печенье, пшеничный хлеб, рис, капуста. 

Среди подешевевших продуктов оказались огурцы (-8,92%), яблоки, морковь, лук, картофель. Стоимость свинины снизилась на 1,04%, до 336 рублей. Стали дешевле подсолнечное масло, пастеризованное молоко, сметана, сыр, чай, гречка. Недельная инфляция не затронула такие продукты, как куры, сливочное масло, кефир, творог, сухие молочные смеси для детского питания, муку, ржаной хлеб, макаронные изделия, свеклу. 

Из непродовольственных товаров подорожали хозяйственное и туалетное мыло. Стали дешевле кроссовки для взрослых, стиральный порошок и туалетная бумага. Не изменились цены на джинсы для детей и школьников, мужские и детские футболки, мужские носки, детские кроссовки, шампунь, зубные пасты и зубные щетки, сигареты с фильтром, спички, сухие корма для животных.

инфляция
цены
