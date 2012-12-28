Сегодня в Липецке: концерт в пустом зале, бесплатная помощь юриста и истории из борделя

Нас ждут спектакли, концерты и сенсационная лекция, которая перевернёт представление об истории.

Днём в Липецке от +7 до +9 градусов, небольшие дожди, а утром туман.









- ул. Фрунзе, 6, 11, 15, 14, 21, 21а, 23, 23а, 27, 30, 32, 81, 85.









- гаражи во дворе ул. Нестерова, 12.









В 15:00 в отделении Социального фонда РФ по липецкой области (пл. Ленина-Соборная, 3) пройдёт День открытых дверей (16+).









В 19:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажут спектакль «Зойкина квартира» (18+).









В 19:00 в культурном пространстве «Прачечная» (пл. Заводская, 9 корп. 2) «Театр под деревом» представит спектакль «Невозможное вечное» (16+).









Фото vk.com/vbiblioteku Есть один Художник. И есть его внутренний голос — Газета, рожденная не только из голосов критиков, но и из сомнений. На ваших глазах из обрывков слов, газет, капель чернил, найденного в кармане Художника сора родится история — оживет легенда про Соловья и Розу, притча, где хрупкость мечты встречается с жестокостью реальности, а истинная красота рождается в жертве.

В 15:00 в библиотеке на Сокола (пл. Константиновой, 3) состоится заседание клуба садоводов «Донна Флора» (12+).









В 17:30 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится очередное занятие под руководством психолога Евгении Цехош (12+).









Евгения Цехош научит правильно вести диалог в любой ситуации, фото vk.com/lib48ru

А в 10:00 в Центре молодёжного чтения в течение трёх часов липчан будут бесплатно консультировать юристы (18+).









В 18:00 в Липецком краеведческом музее (ул. Ленина, 25) кандидат исторических наук, доцент ЛГПУ Григорий Земцов проведёт публичную лекцию «4, 5 загадок эпохи Великого переселения на Дону» (12+).









В 19:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) состоится необычный концерт: зрители во время выступления пианиста Андрея Карпия и искусствоведа Юлии Моисеенко будут сидеть не в зрительном зале, а на сцене (12+).









Фото vk.com/unionzal

В 11:00 липчан приглашают потрудиться на славу в районе улицы Одоевского, 10 (6+).









- ул. Адмирала Макарова 1/1, 1/2, 1а, 1б, 1б/1, 1е, 1е/3, 1ж, 1е/2, 1 корп.5, 1л, 1м/1, стр.1а, стр.1а/1;- ул. Барашева, 1, 3, 3а, 5, 7;- ул. Ворошилова, 1, 3, 4;- ул. Коммунальная, 3, 4, 5, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 14а;- ул. М. Горького, 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 10;- ул. М.И. Неделина, 1а, 1б, 1в, 3, 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 16, 18, 20;- ул. Октябрьская, 58, 61, 67, 70, 72, 71, 88а, 80а, 74, 73, 87, 88, 90;- ул. Первомайская, 4, 30, 32, 34, 38, 40, 57, 58, 59, 59а, 63а, 65, 77в, 79, 81, 83, 85;- ул. Прокатная, 1а, 1б, 2б, 2б/1, 2б корп.а, 2б корп.в, 2б корп.г, 2б корп.е;- ул. Скороходова, 11;- ул. Советская, 7, 27, 39;- ул. Тельмана, 88;- пл. Торговая, 2, 4, 14, 15а, 16а, 16а/1;В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Вавилова, Гранитной, Гранитной 2-й, Железнодорожной, Кротевича, Новокарьерной, Прокатной, Рязанской, Урицкого, Черняховского, Шевченко, Щорса, переулков Задонского, Костенко, проезда Шишкина.С 9:00 до 16:00 обесточат:- пер. Дружный;- пер. Ландшафтный;- пер. Любимый;- пер. Малый;- пер. Чистый;По пятницам движение в городе особенно интенсивное, поэтому чтобы не потеряться в потоке, лучше пользоваться приложением, которое предупредит о заторах.Посетители смогут получить консультацию по оформлению единого пособия, а также других социальных выплат.По пьесе Михаила Булгакова, написанной в 1925 году. В центре сюжета — 35-летняя Зоя Денисовна Пельц, которая под прикрытием швейной мастерской превращает свою квартиру в подпольный дом свиданий и бордель. Продолжительность спектакля 3 часа 15 минут с антрактом.Разговор пойдёт об особенностях выращивания овощей в теплицах.Участники смогут разобраться, как чувствовать себя увереннее в диалоге, отстаивать свою позицию и выстраивать комфортное общение с окружающими. Навык ценный, а участие в семинаре бесплатное.К слову, в библиотеке придумали отличную опцию – если вам не с кем оставить ребёнка, смело берите его с собой. Здесь найдут, чем занять малыша.Единый общероссийский день оказания бесплатной юридической помощи. Услуги предоставят члены Липецкого регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». При себе гражданам нужно иметь паспорт.А вы знали, что эпоха Великого переселения народов (IV-VII вв. н.э.) оставила яркий и загадочный след не только в Западной Европе, но и на территории Липецкого края. У нас тоже тоже бушевали страсти. Люди сжигали поселения, вскрывали захоронения родственников, воевали, мигрировали на значительные расстояния. Обо всём этом историк и археолог поведает бесплатно.В 19:03 культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) предлагает завершить трудовую неделю участием в музыкально-поэтическом вечере «ПроСвет»Для этого кресла установят буквально на расстоянии вытянутой руки от артистов. Так любой пришедший станет не просто зрителей, а частью волшебной истории. Карпий исполнит музыку Шопена, а Моисеенко расскажет о жизни композитора, о его любви, страданиях и вдохновении.И куда же мы в пятницу без уборки улиц своими силами! При этом бесплатный труд решили не называть субботником, а придумали ему современное красивое название – экологический фестиваль. Фестивалить с лопатами и граблями могут все желающие.