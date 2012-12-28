Липецкая вечЁрка: приговор матери сгоревших детей, электросамокаты возвращаются, и эхо новосибирской эпидемии скота
Сегодня в Липецке: концерт в пустом зале, бесплатная помощь юриста и истории из борделя
Нас ждут спектакли, концерты и сенсационная лекция, которая перевернёт представление об истории.
Днём в Липецке от +7 до +9 градусов, небольшие дожди, а утром туман.
Отключение воды
- ул. Адмирала Макарова 1/1, 1/2, 1а, 1б, 1б/1, 1е, 1е/3, 1ж, 1е/2, 1 корп.5, 1л, 1м/1, стр.1а, стр.1а/1;
- ул. Барашева, 1, 3, 3а, 5, 7;
- ул. Ворошилова, 1, 3, 4;
- ул. Коммунальная, 3, 4, 5, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 14а;
- ул. М. Горького, 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 10;
- ул. М.И. Неделина, 1а, 1б, 1в, 3, 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 16, 18, 20;
- ул. Октябрьская, 58, 61, 67, 70, 72, 71, 88а, 80а, 74, 73, 87, 88, 90;
- ул. Первомайская, 4, 30, 32, 34, 38, 40, 57, 58, 59, 59а, 63а, 65, 77в, 79, 81, 83, 85;
- ул. Прокатная, 1а, 1б, 2б, 2б/1, 2б корп.а, 2б корп.в, 2б корп.г, 2б корп.е;
- ул. Скороходова, 11;
- ул. Советская, 7, 27, 39;
- ул. Тельмана, 88;
- пл. Торговая, 2, 4, 14, 15а, 16а, 16а/1;
- ул. Фрунзе, 6, 11, 15, 14, 21, 21а, 23, 23а, 27, 30, 32, 81, 85.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Вавилова, Гранитной, Гранитной 2-й, Железнодорожной, Кротевича, Новокарьерной, Прокатной, Рязанской, Урицкого, Черняховского, Шевченко, Щорса, переулков Задонского, Костенко, проезда Шишкина.
Отключение света
С 9:00 до 16:00 обесточат:
- пер. Дружный;
- пер. Ландшафтный;
- пер. Любимый;
- пер. Малый;
- пер. Чистый;
- гаражи во дворе ул. Нестерова, 12.
Пробки
По пятницам движение в городе особенно интенсивное, поэтому чтобы не потеряться в потоке, лучше пользоваться приложением, которое предупредит о заторах.
Временно доступны
В 15:00 в отделении Социального фонда РФ по липецкой области (пл. Ленина-Соборная, 3) пройдёт День открытых дверей (16+).
Посетители смогут получить консультацию по оформлению единого пособия, а также других социальных выплат.
3 часа в театре
В 19:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажут спектакль «Зойкина квартира» (18+).
По пьесе Михаила Булгакова, написанной в 1925 году. В центре сюжета — 35-летняя Зоя Денисовна Пельц, которая под прикрытием швейной мастерской превращает свою квартиру в подпольный дом свиданий и бордель. Продолжительность спектакля 3 часа 15 минут с антрактом.
Газета, как внутренний голос
В 19:00 в культурном пространстве «Прачечная» (пл. Заводская, 9 корп. 2) «Театр под деревом» представит спектакль «Невозможное вечное» (16+).
Есть один Художник. И есть его внутренний голос — Газета, рожденная не только из голосов критиков, но и из сомнений. На ваших глазах из обрывков слов, газет, капель чернил, найденного в кармане Художника сора родится история — оживет легенда про Соловья и Розу, притча, где хрупкость мечты встречается с жестокостью реальности, а истинная красота рождается в жертве.
В 15:00 в библиотеке на Сокола (пл. Константиновой, 3) состоится заседание клуба садоводов «Донна Флора» (12+).
Хотите такой же урожай?! Айда, в библиотеку!
Разговор пойдёт об особенностях выращивания овощей в теплицах.
Наука вести диалог
В 17:30 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится очередное занятие под руководством психолога Евгении Цехош (12+).
Участники смогут разобраться, как чувствовать себя увереннее в диалоге, отстаивать свою позицию и выстраивать комфортное общение с окружающими. Навык ценный, а участие в семинаре бесплатное.
К слову, в библиотеке придумали отличную опцию – если вам не с кем оставить ребёнка, смело берите его с собой. Здесь найдут, чем занять малыша.
Юридическая помощь
А в 10:00 в Центре молодёжного чтения в течение трёх часов липчан будут бесплатно консультировать юристы (18+).
Единый общероссийский день оказания бесплатной юридической помощи. Услуги предоставят члены Липецкого регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». При себе гражданам нужно иметь паспорт.
Публичная лекция
В 18:00 в Липецком краеведческом музее (ул. Ленина, 25) кандидат исторических наук, доцент ЛГПУ Григорий Земцов проведёт публичную лекцию «4, 5 загадок эпохи Великого переселения на Дону» (12+).
А вы знали, что эпоха Великого переселения народов (IV-VII вв. н.э.) оставила яркий и загадочный след не только в Западной Европе, но и на территории Липецкого края. У нас тоже тоже бушевали страсти. Люди сжигали поселения, вскрывали захоронения родственников, воевали, мигрировали на значительные расстояния. Обо всём этом историк и археолог поведает бесплатно.
Музыка и поэзия
В 19:03 культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) предлагает завершить трудовую неделю участием в музыкально-поэтическом вечере «ПроСвет» (12).
Живые мелодии и проникновенное слово от творческих людей Липецка. Да еще и призы разыграют среди зрителей.
… При пустом зрительном зале
В 19:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) состоится необычный концерт: зрители во время выступления пианиста Андрея Карпия и искусствоведа Юлии Моисеенко будут сидеть не в зрительном зале, а на сцене (12+).
Для этого кресла установят буквально на расстоянии вытянутой руки от артистов. Так любой пришедший станет не просто зрителей, а частью волшебной истории. Карпий исполнит музыку Шопена, а Моисеенко расскажет о жизни композитора, о его любви, страданиях и вдохновении.
Уборка города
В 11:00 липчан приглашают потрудиться на славу в районе улицы Одоевского, 10 (6+).
И куда же мы в пятницу без уборки улиц своими силами! При этом бесплатный труд решили не называть субботником, а придумали ему современное красивое название – экологический фестиваль. Фестивалить с лопатами и граблями могут все желающие.
Комментарии (2)