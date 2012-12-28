70-летнего липчанина приговорили к 15 годам колонии строгого режима за растление трёх девочек

Липецкий областной суд приговорил 70-летнего мужчину к 15 годам исправительной колонии строгого режима по делу о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних.«70-летний житель Липецкой области признан виновным в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия и с использованием беспомощного состояния несовершеннолетних потерпевших – трех девочек в возрасте до 14 лет. Мужчину осудили по пункту «б» части пятой статьи 132 УК РФ», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.