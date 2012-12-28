Липчанин разбил лопатой припаркованный у его дома автомобиль

Жуткую злобу вызвала неправильная по его мнению парковка.

Оперативники отдела полиции № 2 УМВД России Липецку отыскали вандала, который разбил на улице Смирнова «Мазду» 50-летней женщины. Задержан 39-летний горожанин.

На улицу Смирнова в частной застройке Сырского Рудника женщина приехала к подруге. Собравшись домой на следующий день, женщина ужаснулась: у ее  «Мазды» оказались разбиты лобовое и заднее стёкла, изуродован кузов. Ущерб составил 276 тысяч рублей.

Как оказалось, машину женщина припарковала у дома соседнего с домом подруги. Его владелец возмутился этим обстоятельством, взял лопату и разбил чужую машину.

«Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества. Мужчине грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок», — сообщили в областном управлении МВД.

Комментарии (9)

Савелий
23 минуты назад
Сколько же ненависти в людях наших..
Гость
33 минуты назад
А замем ставить у чужого дома, ставила бы у подруги, за стоянку надо платить, а не нахаляву.....
Бабка Первая
35 минут назад
Что ж он так убивался? Так он никогда не убьётся.
кит
44 минуты назад
Женщине нужно было сначала поговорить с хозяином ,а потом ставить машину на ночевку! Да, неизвестная машина у ворот раздражает,а если хорошо выпить ,то к утру можно на 5 лет присесть
Я
33 минуты назад
Не думаю, что машину оставили в его частных владениях.
Леликов Сергей г. Липецк
сегодня, 10:42
В частном секторе и то уже мест нет,даешь высотку на 100 квартир в одном подъезде.
Гость
сегодня, 10:24
Сколько же зарплата на принудительных работах если срок до 5и лет принудительных работ грозит?
Я
34 минуты назад
Проценты от зп принудительных работ идут в доход государства, а материальный ущерб будет платить из оставшихся.
Александр
42 минуты назад
Гость, срок отдельно, деньги отдельно.
