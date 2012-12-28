сегодня, 10:14
Липчанин разбил лопатой припаркованный у его дома автомобиль
Жуткую злобу вызвала неправильная по его мнению парковка.
На улицу Смирнова в частной застройке Сырского Рудника женщина приехала к подруге. Собравшись домой на следующий день, женщина ужаснулась: у ее «Мазды» оказались разбиты лобовое и заднее стёкла, изуродован кузов. Ущерб составил 276 тысяч рублей.
Как оказалось, машину женщина припарковала у дома соседнего с домом подруги. Его владелец возмутился этим обстоятельством, взял лопату и разбил чужую машину.
«Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества. Мужчине грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок», — сообщили в областном управлении МВД.
