На трех десятках улиц отключат холодную воду

27 мая «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях — по этой причине холодную воду отключат почти на трех десятках улиц, предупредили в компании.

С 10:00 отключат холодную воду в домах № 88 по улице Тельмана, №№ 1/1, 1/2, 1а, 1б, 1л, 1б/1, 1м/1, 1е, 1ж, 1е/2, 1 корп.5, 1е/3, стр.1а, стр.1а/1 по улице адмирала Макарова, №№ 1а, 1б, 2б, 2б/1, 2б корп.а, 2б корп.в, 2б корп.г, 2б корп.е по улице Прокатной, №№ 58, 61, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 80а, 87, 88, 88а, 90 по улице Октябрьской, №№ 3, 4, 5, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 14а по улице Коммунальной, №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 10 по улице М. Горького, №№ 1а, 1б, 1в, 3, 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 16, 18, 20, по улице Неделина, №№ 2, 4, 14, 15а, 16а, 16а/1 на площади Торговой, №№ 1, 3, 3а, 5, 7 по улице Барашева, №№ 4, 30, 32, 34, 38, 40, 57, 58, 59, 59а, 63а, 65, 77в, 79, 81, 83, 85 по улице Первомайской, №№ 7, 27, 39 по улице Советской, №№ 1, 3, 4 по улице Ворошилова, №№ 6, 11, 14, 15, 21, 21а, 23, 23а, 27, 30, 32, 81, 85 по улице Фрунзе, № 11 по улице Скороходова, в частном секторе улиц Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Гранитной, 2-й Гранитной, Щорса, Железнодорожной, Рязанской, Прокатной, Черняховского, проезда Шишкина, переулков Задонского, Костенко.Работы продлятся до их завершения. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.27 марта плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 обесточат переулки Дружный, Чистый, Ландшафтный, Любимый, Малый, гаражи во дворе улицы Нестерова, 12.