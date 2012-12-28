Спасательную операцию на тамбовской трассе сняли на видео
Чтобы достать водителей, спасателям пришлось разрезать машины.
Напомним, 26 марта в 13:24 на 267-м километре дороги Орел-Тамбов столкнулись грузовики «КамАЗ», «Скания» и «УАЗ».
Погибли два человека: 21-летний водитель «УАЗа» и 38-летний водитель «КамАЗа». 34-летний водитель «Скании» получил травмы и был госпитализирован.
Причиной аварии в автоинспекции назвали выезд на встречную полосу одного из грузовиков.
