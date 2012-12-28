Общество
184
34 минуты назад
По Нижнему парку гуляет лиса
В Липецкой области живут почти 2,2 тысячи лис и их всё чаще встречают в городах.
Лис стали всё чаще видеть в городе. Последний раз мы рассказывали о таком случае только 16 марта — тогда лиса прогуливалась во дворе дома №8 по улице 30 лет Октября. С начала этого года лис в Липецке также видели на улицах Интернациональной и Липовской, в Верхнем парке и на городской набережной.
По последним данным учёта численности диких животных, в Липецкой области живут 2189 лис. В город они заглядывают в поисках пищи.
0
2
0
2
0
Комментарии