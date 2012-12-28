Статистика: в Липецкой области сократилось строительство, выросло сельхозпроизводство

По итогам 2025 года в Липецкой области сократились промышленное производство, строительство, инвестиции, выросли сельхозпроизводство, оборот розничной торговли. Обзор социально-экономического положения Липецкой области в 2025 году представил Липецкстат.





На 0,9% сократилось промышленное производство в Липецкой области в 2025 году по сравнению с годом ранее. В том числе: добыча полезных ископаемых выросла на 1,7%, деятельность обрабатывающих производств напротив, сократилась на 1%, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха снизилось на 4,4%, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений уменьшилась на 9,6%.За 12 месяцев 2025 года выполнено строительных работ на 125,5 миллиарда рублей или 75,1% (в сопоставимых ценах) к уровню 2024 года. Организациями и населением было построено о 7223 квартиры общей площадью 683,6 тысячи квадратных метров, что на 13,6% меньше ввода за 2024 год.217 миллиардов рублей составили инвестиции в основной капитал — это 77,9% к уровню 2024 года.Объем производства продукции сельского хозяйства в 2025 году в действующих ценах составил 255,4 миллиарда рублей, что превышает прошлогодний показатель на 13,2%. За 2025 год хозяйствами всех категорий произведено 406,8 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе (97,7% к 2024 году), молока — 344,4 тысячи тонн (106,5%), яиц — 925,1 миллиона штук (108,7%).Оборот розничной торговли составил в 2025 году 457,7 миллиарда рублей, что на 2,8% выше 2024 года (в сопоставимых ценах). В том числе объем платных услуг вырос на 3,7% и составил 119,2 миллиарда рублей.За 12 месяцев 2025 года прирост потребительских цен составил 5,8% (декабрь 2025 года к декабрю 2024 года), что ниже аналогичного показателя 2024 года (10,0%). Цены на продовольственные товары возросли на 5,9% (в соответствующий период 2024 года — на 12,7%), на непродовольственные товары – на 3,9%, цены (тарифы) на услуги — на 8,3% (в 2024 году — на 6,6% и 10,8% соответственно).Денежные доходы на душу населения за 2025 год, по оценке, составили 61978 рублей в месяц и увеличились на 15,1% относительно 2024 года. Реальные денежные доходы в январе-декабре 2025 года по сравнению с соответствующим периодом 2024 года увеличились на 4,8%. Среднемесячная номинальная заработная плата работников предприятий и организаций, начисленная за январь-декабрь 2025 года, составила 76460 рублей и возросла на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Реальная заработная плата по сравнению с январем-декабрем 2024 года увеличилась на 4,3%.К концу декабря 2025 года в органах государственной службы занятости состояло на учете 1,3 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан, тысяча из них имели статус безработного, в том числе 0,9 тысячи липчан получали пособие по безработице. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,2% численности рабочей силы.