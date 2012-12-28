Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В аварии на тамбовской трассе погибли 21-летний парень и неустановленный мужчина
Происшествия
Установлена личность погибшего на тамбовской трассе водителя
Происшествия
На улице Филипченко нашли труп
Происшествия
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
70-летнего липчанина приговорили к 15 годам колонии строгого режима за растление трёх девочек
Происшествия
Собутыльник убил 30-летнего липчанина за то, что тот в гостях обмочился во сне
Происшествия
Спасательную операцию на тамбовской трассе сняли на видео
Происшествия
Сегодня в Липецке: концерт в пустом зале, бесплатная помощь юриста и истории из борделя
Общество
Водителя крана-манипулятора осудили за смерть женщины от удара током
Происшествия
Липчанин разбил лопатой припаркованный у его дома автомобиль
Происшествия
Читать все
В Липецке начался ремонт Петровского спуска
Общество
Почему водители липецких «маршруток» сами себе враги?
Общество
«КамАЗ» опрокинулся в кювет на грязной дороге: водитель пытался переложить вину на дорожников
Происшествия
По Нижнему парку гуляет лиса
Общество
В Липецкой области дорожали яйца и соль, дешевели гречка и чай
Экономика
В Липецкой области до +13
Общество
Низководный мост подтопило в Измалковском округе
Происшествия
В Сырском Руднике отключат холодную воду
Общество
Статистика: в Липецкой области сократилось строительство, выросло сельхозпроизводство
Экономика
У усманца нашли немаркированных сигарет на два миллиона рублей
Происшествия
Читать все
Экономика
162
сегодня, 16:28

Статистика: в Липецкой области сократилось строительство, выросло сельхозпроизводство

По итогам 2025 года в Липецкой области сократились промышленное производство, строительство, инвестиции, выросли сельхозпроизводство, оборот розничной торговли. Обзор социально-экономического положения Липецкой области в 2025 году представил Липецкстат. 

На 0,9% сократилось промышленное производство в Липецкой области в 2025 году по сравнению с годом ранее. В том числе: добыча полезных ископаемых выросла на 1,7%, деятельность обрабатывающих производств напротив, сократилась на 1%, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха снизилось на 4,4%, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений уменьшилась на 9,6%. 

За 12 месяцев 2025 года выполнено строительных работ на 125,5 миллиарда рублей или 75,1% (в сопоставимых ценах) к уровню 2024 года. Организациями и населением было построено о 7223 квартиры общей площадью 683,6 тысячи квадратных метров, что на 13,6% меньше ввода за 2024 год.
217 миллиардов рублей составили инвестиции в основной капитал — это 77,9% к уровню 2024 года. 

Объем производства продукции сельского хозяйства в 2025 году в действующих ценах составил 255,4 миллиарда рублей, что превышает прошлогодний показатель на 13,2%. За 2025 год хозяйствами всех категорий произведено 406,8 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе (97,7% к 2024 году), молока — 344,4 тысячи тонн (106,5%), яиц — 925,1 миллиона штук (108,7%). 

Оборот розничной торговли составил в 2025 году 457,7 миллиарда рублей, что на 2,8% выше 2024 года (в сопоставимых ценах). В том числе объем платных услуг вырос на 3,7% и составил 119,2 миллиарда рублей. 

За 12 месяцев 2025 года прирост потребительских цен составил 5,8% (декабрь 2025 года к декабрю 2024 года), что ниже аналогичного показателя 2024 года (10,0%). Цены на продовольственные товары возросли на 5,9% (в соответствующий период 2024 года — на 12,7%), на непродовольственные товары – на 3,9%, цены (тарифы) на услуги — на 8,3% (в 2024 году — на 6,6% и 10,8% соответственно). 

Денежные доходы на душу населения за 2025 год, по оценке, составили 61978 рублей в месяц и увеличились на 15,1% относительно 2024 года. Реальные денежные доходы в январе-декабре 2025 года по сравнению с соответствующим периодом 2024 года увеличились на 4,8%. Среднемесячная номинальная заработная плата работников предприятий и организаций, начисленная за январь-декабрь 2025 года, составила 76460 рублей и возросла на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Реальная заработная плата по сравнению с январем-декабрем 2024 года увеличилась на 4,3%.
 
К концу декабря 2025 года в органах государственной службы занятости состояло на учете 1,3 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан, тысяча из них имели статус безработного, в том числе 0,9 тысячи липчан получали пособие по безработице. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,2% численности рабочей силы.

социально=экономические показатели
1
0
0
0
3

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить