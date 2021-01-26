За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 137 человек

Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрированы 20 182 случая новой коронавирусной инфекции, 16 197 человек выздоровели, 358 человек умерли , 3 630 — лечатся.

В больницах сегодня находятся 1 045 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 582 пациента с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 150 случаев инфицирования коронавирусом. По-прежнему лидирует, однако количество заболевших в городе снижается — 36 человек, на втором месте Лебедянский район — 18 заболевших, на третьем Грязинский и Усманский районы — по 14. В Добринском районе — 13, в Измалковском, Краснинском и Лев-Толстовском районах — по 7, в Становлянском районе — 6, в Ельце — 4, в Данковском районе — 2, в Добровском и Чаплыгинском районах — по одному заболевшему.