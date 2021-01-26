Коронавирус

сегодня, 11:11

За сутки в Липецкой области выявили 150 новых случаев COVID-19, четыре человека умерли

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области выявили 150 новых случаев COVID-19, четыре человека умерли

Выздоровели за сутки после перенесенной болезни 137 человек.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 150 новых случаев коронавирусной инфекции, 137 человек после перенесенного COVID-19 выздоровели, четыре человека от болезни умерли. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 20 182 человек, 16 197 из них выздоровели, 358 — умерли.

В России за сутки выявлен 18 241 случай коронавирусной инфекции, выздоровели 23 798 человек, 564 человека от COVID-19 умерли.

С начала эпидемии в Российской Федерации выявлен 3 756 931 случай коронавирусной инфекции, 3 174 561 человек выздоровел, 70 482 человека от COVID-19 умерли.
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#коронавирус
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