Вопрос с пристройкой к ЦУМу будет закрыт через месяц

Если стороны спора не заявят протест на решение суда.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по делу о сносе самовольной пристройки к ЦУМу. В январе прошлого года иск в адрес владельцев здания заявила мэрия Липецка. Чиновники требовали снести пристройку со стороны улицы Интернациональной, которую Госстройнадзор признал нелегальной.



Рассмотрение иска с требованием о сносе затянуло то, что руководство «ЦУМа» стало оспаривать выводы инспекции о нелегальности пристройки. Долгая судебная тяжба завершилась неожиданно: «ЦУМ» в конце 2020 года сам снес пристройку, тем самым окончательно признав ее нелегальность. Соответственно, по иску мэрии исчез предмет судебного спора.



- После демонтажа был составлен соответствующий акт администрацией Липецка совместно с МКУ «Управление строительства Липецка» и представителем АО «ЦУМ». В связи с этим арбитражный суд вынес решение об отказе в удовлетворении заявленных требований. Решение вступает в силу по истечении месячного срока, если не будет обжаловано, - сообщили GOROD48 в пресс-службе арбитражного суда Липецкой области.



Напомним, в декабре 2019 года инспекция строительного надзора Липецкой области и региональная прокуратура проверяли обоснованность работ по достраиванию существующего здания ЦУМа в сторону улицы Интернациональной. Проверяющие установили, что собственник монтировал металлоконструкции без разрешения. По результатам проверки в отношении АО «Центральный универмаг» составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 9.5 КоАП РФ (строительство без разрешения) и назначен штраф в 500 000 рублей.



Башенный кран и металлические балки появились за забором у ЦУМа со стороны улицы Интернациональной в конце ноября 2019 года. Городской департамент градостроительства и архитектуры не выдавал разрешения на проведение работ.



Реконструкция здания Центрального универмага под спортивно-развлекательный центр началась осенью 2019 года. Строители уже завершили работы в цокольном этаже, где оборудуют подземную парковку.



В ноябре 2018 года Арбитражный суд Липецкой области по иску налоговой инспекции вынес определение о прекращении банкротства ООО «ЦУМ». Причиной такого решения стало удовлетворение требований всех признанных кредиторов организации. Долги ЦУМа закрыл бизнесмен Никита Бадиков, сын известного в Липецке по сети магазинов «Пролетарский» предпринимателя Константина Бадикова.



Банкротство ЦУМа инициировала налоговая инспекция из-за задолженность по уплате налогов и сборов в размере 4 777 387 рублей 56 копеек. Позже свои долговые требования заявили поставщики энергии и услуг. В ходе рассмотрения дела суд запретил любые сделки с недвижимостью (здание и земельный участок на площади Плеханова), было введено наблюдение. Осенью 2018 года в дело о банкротстве вступил Никита Бадиков, заявивший о готовности покрыть все долги организации. После здание закрыли на реконструкцию.



Липецкий Центральный универмаг встретил первых покупателей 19 февраля 1974 года, при этом его строительство продолжалось целых пять лет. То есть зданию фактически уже около 50 лет. Как магазин ЦУМ закрылся 1 ноября 2016 года.