Политика

36 минут назад

Точные данные по задержанным после акции сторонников Навального в Липецке не оглашаются

11 942
#шествие #акция
1
Точные данные по задержанным после акции сторонников Навального в Липецке не оглашаются

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области пока воздерживаются от комментариев по событиям 23 января в Липецке во время несогласованного массового мероприятия.

В минувшую субботу в Липецке прошла несогласованная с властями акция сторонников оппозиционера Алексея Навального, которая собрала более тысячи участников.

Еще до мероприятия были задержаны лидеры штаба Навального Владислав Злобин и Илья Данилов. Оба по решению Советского суда позже были арестованы на десять суток по статье 20.2 КоАП РФ - нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Однако это не помещало шествию от площади Победы до площади Петра и другим акциям. В течение дня сотрудники полиции и ОМОНа провели задержания участников акции на центральных улицах города.

По оценкам штаба Навального в Липецке в отделы полиции  доставлены 38 человек. Портал «ОВД-Инфо» в сводной таблице по городам Росии сообщает об 11 задержанных в Липецке. В пресс-службе УМВД России по Липецкой области от официальных комментариев по количеству доставленных в полицию протестующих и их возраста воздерживаются.

- Полиция продолжает установление всех обстоятельств событий, связанных с поведением несогласованного массового мероприятия, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - По их итогам будет подготовлено официальное сообщение.
11 942
#шествие #акция
1

Комментарии (11)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Москва

3 минуты назад
Глупые и не умные люди сидели лучше дома чай пили
ответить

60+

3 минуты назад
Вот и пришёл 37 год !
ответить

6 минут назад
Норм пацан одет
ответить

Советский родитель

8 минут назад
Animal planet., вот такие онижедети устраивают драки, грабежи, поломку городских объектов, музыку из машин на весь двор... и прочите противоправные действия, потому что в школе их не тронь. Пусть знают !
ответить

Перри Мейсон

12 минут назад
Липчанин, тысяча это сколько, 0,2%? Ошеломляющий результат))) Стандарт, как и на выборах...
ответить

Вывели детей

12 минут назад
Этот которого на фото ведут-лет 15 от силы(((
ответить

глупому Липчанину

13 минут назад
На протест в Липецке и по всей стране люди вышли не за Навального. Это лишь повод. А потому, что многим надоел бардак в России. В Липецке вчера начали мероприятие коммунисты, а закончили ультра-националисты. Это не стороники Навального.
ответить

Animal planet.

14 минут назад
Зачем так крутить руки пацану? Он что особо опасный маньяк убийца???
ответить

....

18 минут назад
Политкорректность, прекратите провакации тупые писать
ответить

Липчанин

20 минут назад
Можно сказать точно, что данный политик набирает обороты. Если учесть что на не большой город вышли, не побоялись, более тясячи, официально, и учесть что выходили не бюджетники в приказом порядке, то результат впечатляет
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липчане собрались на несогласованную акцию
#митинг
695
Липчане собрались на несогласованную акцию

вчера, 14:52

Политика
Уведомление о проведении шествия в защиту Алексея Навального администрация Липецка не получала
#шествие #акция
293
Уведомление о проведении шествия в защиту Алексея Навального администрация Липецка не получала

20.01.2021 14:47

Политика
Областной суд не стал отменять результаты выборов в горсовет
#выборы #суд #горсовет
16
Областной суд не стал отменять результаты выборов в горсовет

11.01.2021 13:34

Политика
C 12 января в администрации Краснинского района будет работать Алексей Телков
#Краснинский район
113
C 12 января в администрации Краснинского района будет работать Алексей Телков

30.12.2020 16:00

Политика
Число депутатов областного Совета сократится с 56 до 42 человек
#областной Совет
13
Число депутатов областного Совета сократится с 56 до 42 человек

24.12.2020 14:42

Политика
Глава Липецкой области вошел в состав Госсовета
#Госсовет
64
Глава Липецкой области вошел в состав Госсовета

21.12.2020 16:42

Общество