Точные данные по задержанным после акции сторонников Навального в Липецке не оглашаются

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области пока воздерживаются от комментариев по событиям 23 января в Липецке во время несогласованного массового мероприятия.





Еще до мероприятия были задержаны лидеры штаба Навального Владислав Злобин и Илья Данилов. Оба по решению Советского суда позже были арестованы на десять суток по статье 20.2 КоАП РФ - нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.



Однако это не помещало шествию от площади Победы до площади Петра и другим акциям. В течение дня сотрудники полиции и ОМОНа провели задержания участников акции на центральных улицах города.



По оценкам штаба Навального в Липецке в отделы полиции доставлены 38 человек. Портал «ОВД-Инфо» в сводной таблице по городам Росии сообщает об 11 задержанных в Липецке. В пресс-службе УМВД России по Липецкой области от официальных комментариев по количеству доставленных в полицию протестующих и их возраста воздерживаются.



- Полиция продолжает установление всех обстоятельств событий, связанных с поведением несогласованного массового мероприятия, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - По их итогам будет подготовлено официальное сообщение.

В минувшую субботу в Липецке прошла несогласованная с властями акция сторонников оппозиционера Алексея Навального, которая собрала более тысячи участников.Еще до мероприятия были задержаны лидеры штаба Навального Владислав Злобин и Илья Данилов. Оба по решению Советского суда позже были арестованы на десять суток по статье 20.2 КоАП РФ - нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.Однако это не помещало шествию от площади Победы до площади Петра и другим акциям. В течение дня сотрудники полиции и ОМОНа провели задержания участников акции на центральных улицах города.По оценкам штаба Навального в Липецке в отделы полиции доставлены 38 человек. Портал «ОВД-Инфо» в сводной таблице по городам Росии сообщает об 11 задержанных в Липецке. В пресс-службе УМВД России по Липецкой области от официальных комментариев по количеству доставленных в полицию протестующих и их возраста воздерживаются.- Полиция продолжает установление всех обстоятельств событий, связанных с поведением несогласованного массового мероприятия, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - По их итогам будет подготовлено официальное сообщение.