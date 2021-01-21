За последние сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 264 человека

Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрированы 19 414 случаев новой коронавирусной инфекции, 15 111 человек выздоровели, 342 человека умерли, 3 961 — лечатся .

В больницах сегодня находятся 1 233 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 728 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 155 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте традиционно Липецк, но в городе только треть заболевших от общего количества — 59 человек. На втором месте оказался Усманский район — 20 заболевших, на третьем Елец — 14 человек. В Тербунском районе — 8, в Грязинском и Становлянском районах — по 7, в Добринском районе — 6, в Задонском и Краснинском районах — по 5, в Липецком и Хлевенском районах — по 4, в Добровском и Лев-Толстовском районах — по 3, в Воловском, Данковском, Долгоруковском и Измалковском районах — по 2, в Елецком и Лебедянском районах — по одному заболевшему.