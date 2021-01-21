Коронавирус

сегодня, 15:22

За последние сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 264 человека

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#коронавирус
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За последние сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 264 человека

Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрированы 19 414 случаев новой коронавирусной инфекции, 15 111 человек выздоровели, 342 человека умерли, 3 961 — лечатся.

В больницах сегодня находятся 1 233 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 728 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 155 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте традиционно Липецк, но в городе только треть заболевших от общего количества — 59 человек. На втором месте оказался Усманский район — 20 заболевших, на третьем Елец — 14 человек. В Тербунском районе — 8, в Грязинском и Становлянском районах — по 7, в Добринском районе — 6, в Задонском и Краснинском районах — по 5, в Липецком и Хлевенском районах — по 4, в Добровском и Лев-Толстовском районах — по 3, в Воловском, Данковском, Долгоруковском и Измалковском районах — по 2, в Елецком и Лебедянском районах — по одному заболевшему.
2 498
#коронавирус
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Комментарии (2)

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я

44 минуты назад
вам чушь не надоело писать смешно уже цыфры хоть меняйте
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Русик

48 минут назад
А Тербуны то подтягиваются
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