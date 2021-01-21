Коронавирус
59 минут назад
За сутки в Липецкой области выявили 155 новых случаев COVID-19, два человека умерли
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Выздоровели за сутки после перенесенной болезни 264 человека.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 155 новых случаев коронавирусной инфекции, 264 человека после перенесенного COVID-19 выздоровели, два человека от болезни умерли. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 19 414 человек, 15 111 из них выздоровели, 342 — умерли.
В России за сутки выявлены 21 887 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 26 902 человека, 612 человек от COVID-19 умерли.
С начала эпидемии в Российской Федерации выявлены 3 655 839 случаев коронавирусной инфекции, 3 054 218 человек выздоровели, 67 832 человека от COVID-19 умерли.
С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 19 414 человек, 15 111 из них выздоровели, 342 — умерли.
В России за сутки выявлены 21 887 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 26 902 человека, 612 человек от COVID-19 умерли.
С начала эпидемии в Российской Федерации выявлены 3 655 839 случаев коронавирусной инфекции, 3 054 218 человек выздоровели, 67 832 человека от COVID-19 умерли.
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