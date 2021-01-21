Коронавирус

59 минут назад

За сутки в Липецкой области выявили 155 новых случаев COVID-19, два человека умерли

1 555
#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 155 новых случаев COVID-19, два человека умерли

Выздоровели за сутки после перенесенной болезни 264 человека.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 155 новых случаев коронавирусной инфекции, 264 человека после перенесенного COVID-19 выздоровели, два человека от болезни умерли. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 19 414 человек, 15 111 из них выздоровели, 342 — умерли.

В России за сутки выявлены 21 887 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 26 902 человека, 612 человек от COVID-19 умерли.

С начала эпидемии в Российской Федерации выявлены 3 655 839 случаев коронавирусной инфекции, 3 054 218 человек выздоровели, 67 832 человека от COVID-19 умерли.
1 555
#коронавирус

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Смотрящий

10 минут назад
Кто бы сомневался ... сейчас нужно норматив подвести под 23 число.
ответить

Еще в рубрике

За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 258 человек
#коронавирус
5
За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 258 человек

вчера, 15:21

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 152 новых случая COVID-19, пять человек умерли
#коронавирус
5
За сутки в Липецкой области выявили 152 новых случая COVID-19, пять человек умерли

вчера, 11:08

Коронавирус
Новое о коронавирусе к 20 января: «глазные» симптомы и диета перед вакцинацией
#коронавирус
1
Новое о коронавирусе к 20 января: «глазные» симптомы и диета перед вакцинацией

вчера, 08:30

Коронавирус
За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 249 человек
#коронавирус
1
За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 249 человек

19.01.2021 15:10

Коронавирус
Количество заболевших COVID-19 в Липецкой области превысило 19 тысяч человек
#коронавирус
3
Количество заболевших COVID-19 в Липецкой области превысило 19 тысяч человек

19.01.2021 11:17

Коронавирус
Новое о коронавирусе к 19 января: симптом новой инфекции проявляется даже у здоровых людей
#коронавирус
4
Новое о коронавирусе к 19 января: симптом новой инфекции проявляется даже у здоровых людей

19.01.2021 08:00

Коронавирус