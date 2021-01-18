Коронавирус

51 минуту назад

За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 113 человек

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#коронавирус
За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 113 человек

Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрированы 18 953 случая новой коронавирусной инфекции, 14 340 человек выздоровели, 332 человека умерли, 4 281 — лечатся.

В больницах сейчас находятся 1 198 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 3 083 пациента с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 153 случая инфицирования коронавирусом. Из них на Липецк приходится только треть заболевших — 58 человек, на втором месте Елецкий район — 23 человека, на третьем Чаплыгинский район — 13. В Задонском, Лебедянском и Липецком районах — по 7 заболевших, в Краснинском районе — 6, в Данковском и Долгоруковском районах — 5, в Ельце, Становлянском и Усманском районе — 4, в Добринском районе — 3, в Грязинском, Лев-Толстовском и Хлевенском районах — по 2, в Воловском районе — один заболевший.
470
#коронавирус

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