Коронавирус

сегодня, 11:21

За сутки в Липецкой области подтверждены 153 случая коронавирусной инфекции, пять человек от COVID-19 умерли

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#коронавирус #больница
За сутки в Липецкой области подтверждены 153 случая коронавирусной инфекции, пять человек от COVID-19 умерли

Выздоровели за сутки после перенесенной болезни 113 человек.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 153 новых случая коронавирусной инфекции, 113 человек после перенесенного COVID-19 выздоровели, пять человек от болезни умерли. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 18 953 человек, 14 340 из них выздоровели, 332 — умерли.

В России за сутки выявлены 22 857 случаев коронависрной инфекции, выздоровели 18 333 человека, 471 человек от COVID-19 умер.

С начала эпидемии в Российской Федерации выявлены 3 591 066 случаев коронавирусной инфекции, 2 978 764 человека выздоровели, 66 037 человек от COVID-19 умерли.
866
#коронавирус #больница

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