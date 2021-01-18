Коронавирус
сегодня, 11:21
За сутки в Липецкой области подтверждены 153 случая коронавирусной инфекции, пять человек от COVID-19 умерли
Выздоровели за сутки после перенесенной болезни 113 человек.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 153 новых случая коронавирусной инфекции, 113 человек после перенесенного COVID-19 выздоровели, пять человек от болезни умерли. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 18 953 человек, 14 340 из них выздоровели, 332 — умерли.
В России за сутки выявлены 22 857 случаев коронависрной инфекции, выздоровели 18 333 человека, 471 человек от COVID-19 умер.
С начала эпидемии в Российской Федерации выявлены 3 591 066 случаев коронавирусной инфекции, 2 978 764 человека выздоровели, 66 037 человек от COVID-19 умерли.
С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 18 953 человек, 14 340 из них выздоровели, 332 — умерли.
В России за сутки выявлены 22 857 случаев коронависрной инфекции, выздоровели 18 333 человека, 471 человек от COVID-19 умер.
С начала эпидемии в Российской Федерации выявлены 3 591 066 случаев коронавирусной инфекции, 2 978 764 человека выздоровели, 66 037 человек от COVID-19 умерли.