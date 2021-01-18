В Добринском районе изъяли немаркированные сигареты

Предприниматели оштрафованы.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, суд Добринского района привлёк двоих предпринимателей к административной ответственности за незаконный оборот табачной продукции - они оштрафованы каждый на 10 000 рублей с изъятием немаркированных сигарет.



- С 1 июля 2020 года продажа немаркированной табачной продукции запрещена, - отмечают в управлении потребрынка. - За последние полгода сотрудниками управления потребрынка возбуждено порядка 10 административных дел по п. 4 ст. 15.12 КоАП РФ, изъято более 100 пачек сигарет. В ходе совместных мероприятий с Советской прокуратурой Липецка возбуждено 3 административных дела, изъято более 800 пачек сигарет.

