Общество

сегодня, 12:22

В Добринском районе изъяли немаркированные сигареты

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#торговля #сигареты
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В Добринском районе изъяли немаркированные сигареты

Предприниматели оштрафованы.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, суд Добринского района привлёк двоих предпринимателей к административной ответственности за незаконный оборот табачной продукции - они оштрафованы каждый на 10 000 рублей с изъятием немаркированных сигарет.

- С 1 июля 2020 года продажа немаркированной табачной продукции запрещена, - отмечают в управлении потребрынка. - За последние полгода сотрудниками управления потребрынка возбуждено порядка 10 административных дел по п. 4 ст. 15.12 КоАП РФ, изъято более 100 пачек сигарет. В ходе совместных мероприятий с Советской прокуратурой Липецка возбуждено 3 административных дела, изъято более 800 пачек сигарет.
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#торговля #сигареты
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Комментарии (2)

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Пенсионер

32 минуты назад
Нельзя торговать сигаретами не отстегнув за маркировку миллиардерам.
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какая разница ,

42 минуты назад
от каких сигарет умирать ,и фабричные ,и самодельные ,все они ракообразующие !
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