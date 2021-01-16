Общество

58 минут назад

По делу гибели липчан под лавиной в Норильске задержан дежурный спасатель

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#лавина #Норильск
По делу гибели липчан под лавиной в Норильске задержан дежурный спасатель

Как выясняется, дежурный спасатель знал о возможном сходе лавин, но не включил информацию в оперативную сводку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дела по факту гибели троих человек, попавших под лавину в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» в районе Талнах города Норильска по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как сообщает Следственный Комитет России, по подозрению в совершении этого преступления задержан оперативный дежурный дежурно-диспетчерской службы города Норильска. Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В результате проведенного комплекса следственных действий было установлено должностное лицо, чье попустительство повлекло трагедию. По подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержан начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска.

Как полагают следователи, он не осуществлял должного контроля за деятельностью подчиненных и не проверял полноту включаемых оперативными дежурными единой дежурно-диспетчерской службы Норильска в сводку сведений о погодных условиях, поступающих из центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Красноярскому краю. В результате халатного отношения подозреваемого к службе оперативный дежурный, который получил 30 декабря 2020 года прогноз о возможном сходе лавин в горных районах региона в период с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года, не включил эти сведения в оперативную сводку управления ГО и ЧС администрации города Норильска.

Таким образом население, глава администрации города Норильска и ее структурные подразделения, а также иные органы и учреждения не были предупреждены о лавинной опасности и, соответственно, не провели превентивные мероприятия, в том числе в районе лыжного комплекса «Гора Отдельная». В результате 8 января 2021 года около 23 часов под сошедшей с горы лавиной погибли три человека, 14-летний подросток был госпитализирован с тяжелыми травмами.

В настоящее время с задержанным осуществляются неотложные следственные действия, судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Расследование уголовного дела продолжается.

Погибшие под лавиной - жители города Грязи Липецкой области. Сегодня в Грязях прощаются с погибшими.
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#лавина #Норильск

Комментарии (6)

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25 минут назад
Козла "опущения"
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А вот,

27 минут назад
Лена, надо было спрашивать.
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Верно,

28 минут назад
!!!, а ещё вопрос-ну,включили бы эту информацию в сводку и что? Лавина не сошла бы или администрация района сразу бы "зашуршала",закрыла домики эти? Понадеялись бы на авось.
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Лена

32 минуты назад
Сами ладно!, Вас не спросили.
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!!!

41 минуту назад
А почему задержали только оперативного дежурного дежурно-диспетчерской службы? А разве эти домики можно было строить в непосредственной близости от возможного схода лавины? Должны понести ответственность и службы отвечающие за разрешение на строительство в лавиноопасных местах! Если это только не самострой, тогда куда смотрели надзорные органы?
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Сами ладно!

43 минуты назад
Куда детей волокли??? 1.5 - годовалого!!!
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