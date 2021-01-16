Общество
58 минут назад
По делу гибели липчан под лавиной в Норильске задержан дежурный спасатель
Как выясняется, дежурный спасатель знал о возможном сходе лавин, но не включил информацию в оперативную сводку
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дела по факту гибели троих человек, попавших под лавину в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» в районе Талнах города Норильска по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).
Как сообщает Следственный Комитет России, по подозрению в совершении этого преступления задержан оперативный дежурный дежурно-диспетчерской службы города Норильска. Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В результате проведенного комплекса следственных действий было установлено должностное лицо, чье попустительство повлекло трагедию. По подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержан начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска.
Как полагают следователи, он не осуществлял должного контроля за деятельностью подчиненных и не проверял полноту включаемых оперативными дежурными единой дежурно-диспетчерской службы Норильска в сводку сведений о погодных условиях, поступающих из центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Красноярскому краю. В результате халатного отношения подозреваемого к службе оперативный дежурный, который получил 30 декабря 2020 года прогноз о возможном сходе лавин в горных районах региона в период с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года, не включил эти сведения в оперативную сводку управления ГО и ЧС администрации города Норильска.
Таким образом население, глава администрации города Норильска и ее структурные подразделения, а также иные органы и учреждения не были предупреждены о лавинной опасности и, соответственно, не провели превентивные мероприятия, в том числе в районе лыжного комплекса «Гора Отдельная». В результате 8 января 2021 года около 23 часов под сошедшей с горы лавиной погибли три человека, 14-летний подросток был госпитализирован с тяжелыми травмами.
В настоящее время с задержанным осуществляются неотложные следственные действия, судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Расследование уголовного дела продолжается.
Погибшие под лавиной - жители города Грязи Липецкой области. Сегодня в Грязях прощаются с погибшими.
Как сообщает Следственный Комитет России, по подозрению в совершении этого преступления задержан оперативный дежурный дежурно-диспетчерской службы города Норильска. Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В результате проведенного комплекса следственных действий было установлено должностное лицо, чье попустительство повлекло трагедию. По подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержан начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска.
Как полагают следователи, он не осуществлял должного контроля за деятельностью подчиненных и не проверял полноту включаемых оперативными дежурными единой дежурно-диспетчерской службы Норильска в сводку сведений о погодных условиях, поступающих из центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Красноярскому краю. В результате халатного отношения подозреваемого к службе оперативный дежурный, который получил 30 декабря 2020 года прогноз о возможном сходе лавин в горных районах региона в период с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года, не включил эти сведения в оперативную сводку управления ГО и ЧС администрации города Норильска.
Таким образом население, глава администрации города Норильска и ее структурные подразделения, а также иные органы и учреждения не были предупреждены о лавинной опасности и, соответственно, не провели превентивные мероприятия, в том числе в районе лыжного комплекса «Гора Отдельная». В результате 8 января 2021 года около 23 часов под сошедшей с горы лавиной погибли три человека, 14-летний подросток был госпитализирован с тяжелыми травмами.
В настоящее время с задержанным осуществляются неотложные следственные действия, судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Расследование уголовного дела продолжается.
Погибшие под лавиной - жители города Грязи Липецкой области. Сегодня в Грязях прощаются с погибшими.
Нашли
А вот,
Верно,
Лена
!!!
Сами ладно!