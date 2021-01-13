Похороны погибшей под лавиной семьи намечены в Грязях на 16 января

Трое наших земляков погибли на горнолыжном комплексе «Гора Отдельная».

9 января в результате схода лавины на горнолыжном комплексе «Гора Отдельная» в районе Талнах города Норильска Красноярского края погибли 3 человека: 45-летний Владислав и 38-летняя Мария Поповы и их полуторогодовалый ребенок. Ещё один член этой семьи, 14-летний мальчик в тяжелом состоянии попал в больницу - у него ушибы, обморожены руки и ноги и переохлаждение. Следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».Погибшие – наши земляки. Как рассказала GOROD48 родная сестра погибшей женщины Диана Кулиева, Мария Попова (в девичестве – Кулиева) закончила школу №9 города Грязи и Липецкий государственный педагогический университет. С будущим мужем познакомилась в Грязях в автобусе, когда тот приезжал из Норильска к отцу, бабушке и дедушке на лето. 72-летний отец Владислава Виктор Яковлевич Попов и сейчас живёт в Грязях.По словам сестры погибшей Марии Дианы Кулиевой и брата Владислава Андрея Бердникова, похороны семьи Поповых в Грязях планируются на 16 января – но если подведёт погода в Норильске, этот срок может незначительно сдвинуться в сторону увеличения. Родственники сообщили GOROD48, что в организации транспортировки тел из Москвы в Грязи и похорон помогает администрация Липецкой области.Завтра, 14 января с 14:00 до 15:30 Кафедральном соборе на улице Пушкина в Норильске пройдут отпевание и прощание с Владиславом, Марией и их младшим сыном, а с 15:30 до 17:00 – гражданская панихида и молебен за упокой.Старший сын семьи пришел в себя, уже ест и разговаривает. Его перевели из реанимации в обычную палату. Рядом с ним сейчас находится его единственная бабушка Ирина Николаевна – мама Марии, которая тоже приехала из Грязей сразу после ЧП.- Динамика восстановления хорошая, начинает делать лечебную гимнастику, - отмечает тётя Раиса Бердникова.Вопрос опеки над мальчиком остаётся открытым.- Этот вопрос решается, все родственники хотят ему помогать, все готовы его принять в семью, но моему племяннику уже 14 лет и он уже может самостоятельно принимать решение, с кем ему дальше жить, - отметила Диана Кулиева.Добавим, что часть близких родственников из Липецкой области на похоронах в Грязях присутствовать не будут - они решили некоторое время побыть в Норильске и поддержать мальчика, который находится в больнице.