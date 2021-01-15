Происшествия
25 минут назад
Прощание с погибшей под лавиной семьёй пройдет завтра в Грязях в церкви Александра Невского
В Норильске уже прошло прощание с погибшими.
Завтра, 16 января с 11.00 в церкви Александра Невского в Грязях пройдёт прощание с семьей Поповых, погибшей в ночь с 8 на 9 января в Норильске. Об этом сообщила сестра погибшей Диана Кулиева на своей странице в Инстаграм.
Напомним, в результате схода лавины на горнолыжном комплексе«Гора Отдельная» в районе Талнах города Норильска Красноярского края погибли 3 человека: 45-летний Владислав и 38-летняя Мария Поповы и их полуторогодовалый сын. Ещё один член этой семьи, 14-летний мальчик в тяжелом состоянии попал в больницу. Следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».Погибшие – наши земляки. Мария Попова (в девичестве – Кулиева) закончила школу №9 города Грязи и Липецкий государственный педагогический университет. С будущим мужем познакомилась в Грязях в автобусе, когда тот приезжал из Норильска к отцу, бабушке и дедушке на лето.
- 16 января с 11.00 в церкви Александра Невского по адресу ул. Марии Расковой, 39 будет отпевание, после чего захоронение на городском юго-западном кладбище, район Гидрооборудования, - отметила Диана Кулиева. - Ждём всех, кто бы хотел подержать мою семью. Для меня это очень важно, т.к. я не смогу присутствовать и поддерживать своих родных и проститься с северянами.
Вчера в Норильске состоялось прощание с погибшими. А сегодня около 10 часов мама Марии прилетела в Москву, где её встретили родственники и знакомые из Липецка и Грязей, что бы помочь с транспортировкой. Сестра погибшей осталась с уцелевшим при трагедии старшим мальчиком в Норильске в больнице. Состояние мальчика с каждым днем все лучше. И родственники надеются, что скоро смогут забрать его из больницы домой.
Напомним, в результате схода лавины на горнолыжном комплексе«Гора Отдельная» в районе Талнах города Норильска Красноярского края погибли 3 человека: 45-летний Владислав и 38-летняя Мария Поповы и их полуторогодовалый сын. Ещё один член этой семьи, 14-летний мальчик в тяжелом состоянии попал в больницу. Следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».Погибшие – наши земляки. Мария Попова (в девичестве – Кулиева) закончила школу №9 города Грязи и Липецкий государственный педагогический университет. С будущим мужем познакомилась в Грязях в автобусе, когда тот приезжал из Норильска к отцу, бабушке и дедушке на лето.
- 16 января с 11.00 в церкви Александра Невского по адресу ул. Марии Расковой, 39 будет отпевание, после чего захоронение на городском юго-западном кладбище, район Гидрооборудования, - отметила Диана Кулиева. - Ждём всех, кто бы хотел подержать мою семью. Для меня это очень важно, т.к. я не смогу присутствовать и поддерживать своих родных и проститься с северянами.
Вчера в Норильске состоялось прощание с погибшими. А сегодня около 10 часов мама Марии прилетела в Москву, где её встретили родственники и знакомые из Липецка и Грязей, что бы помочь с транспортировкой. Сестра погибшей осталась с уцелевшим при трагедии старшим мальчиком в Норильске в больнице. Состояние мальчика с каждым днем все лучше. И родственники надеются, что скоро смогут забрать его из больницы домой.