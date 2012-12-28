Соборную площадь готовят к празднику «Липецкие зори»

На площади монтируют сцену и оттирают асфальт, чтобы девушки не испачкали платья.

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Соборную площадь готовят к общегородскому выпускному «Липецкие зори». На въездах уже установлены болларды,а по периметру площади монтируется ограждение. Для прохода на Соборную откроют два пропускных пункта: со стороны галереи «Буксир» на улице Зегеля и со стороны Социального фонда России.У памятника Ленину монтируют сцену для артистов.А в центре Соборной рабочий счищал болгаркой грязь с асфальта. Площадь, чтобы девушки не пачкали платья, уже вымыли работники МБУ «Управление благоустройства», но плохо оттираемые следы остались.Напомним, праздник «Липецкие зори» состоится 28 июня. Начало в 19:30. В этом году из липецких школ выпустились 2 423 одиннадцатиклассника.