84-летняя липчанка у подъезда своего дома отдала курьеру мошенников 503 000 рублей

А 70-летняя женщина после общения с сотрудниками «Центробанка», «МВД» и «ФСБ» лишилась 250 000 рублей.

25 июня в полицию с заявлениями о мошенничестве обратились четыре человека.— 84-летняя липчанка рассказала, что 24 июня под предлогом перевода денег на безопасный счёт она передала курьеру у подъезда своего дома 503 000 рублей, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.60-летняя липчанка перевела на «безопасный счёт» 17 578 рублей.49-летний мужчина 24 июня получил сообщение от знакомого, который попросил его одолжить 7000 рублей. Мужчина перевёл деньги, но оказалось, что аккаунт знакомого взломали, и деньги ушли мошенникам.А 70-летняя липчанка ещё 20 июня пообщалась с сотрудниками «Центробанка», «МВД» и «ФСБ» и под предлогом сбережения денег перевела мошенникам 250 000 рублей.