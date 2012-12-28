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Происшествия
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сегодня, 12:11
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84-летняя липчанка у подъезда своего дома отдала курьеру мошенников 503 000 рублей
А 70-летняя женщина после общения с сотрудниками «Центробанка», «МВД» и «ФСБ» лишилась 250 000 рублей.
— 84-летняя липчанка рассказала, что 24 июня под предлогом перевода денег на безопасный счёт она передала курьеру у подъезда своего дома 503 000 рублей, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
60-летняя липчанка перевела на «безопасный счёт» 17 578 рублей.
49-летний мужчина 24 июня получил сообщение от знакомого, который попросил его одолжить 7000 рублей. Мужчина перевёл деньги, но оказалось, что аккаунт знакомого взломали, и деньги ушли мошенникам.
А 70-летняя липчанка ещё 20 июня пообщалась с сотрудниками «Центробанка», «МВД» и «ФСБ» и под предлогом сбережения денег перевела мошенникам 250 000 рублей.
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