Доброе утро, Липецк!

А вот и четверг, 14 января. Сегодня состоится очередное заседание оперштаба по борьбе с COVID-19, школьники продолжат состязания на предметных олимпиадах, а депутаты обсудят будущее Липецка. В городе непогода.

Погода



По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня до полудня ожидается плохая погода. Будет облачно и снежно, с порывами ветра до 13 м/с. Температура днем ожидается от 2 до 4 градусов мороза. 14 января стал самым теплым в Липецке в 1955 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 29 градусов мороза.



Дороги и транспорт



Водителям стоит быть предельно внимательными: из-за непогоды на дорогах могут быть снежные заносы.



ЛипецкЯндекс.Карты



Авторская шаурма



Кулинарный блогер Олег рассказал о своем рецепте шаурмы (или шавермы — точку в этом споре, видимо, не поставят никогда). В свой лавашный сверток Олег добавляет редис и огурец, обратите внимание на соус.





Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам завтраков, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Что там с ковидом?



Сегодня состоится очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Обычно по итогам совещании на основании текущей ситуации и рекомендаций экспертов принимаются важные решения, касающиеся социальной сферы. Например, продляют карантинные больничные работающим пенсионерам.



Умники и умницы



В Липецке продолжается региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Сегодня ученики 9-11х классов покажут свои знания в литературе. А вообще всероссийская олимпиада школьников проходит по 24 предметам. Пожелаем удачи детям!



Депутатские заботы



В четверг в городском Совете депутатов состоятся заседания трех комиссии. Члены комиссии по социальным вопросам обсудят качество и доступность медицинской помощи в городе, их коллеги из экономического блока — планы по концессиям и итоги поддержки бизнеса в 2020 году, а на заседании транспортно-дорожной комиссии поднимут о работе автобуса №37 и реконструкции улицы 50 лет НЛМК.







Работа над ошибками



Сегодня в арбитражном суде состоится предварительное заседание по делу о дефектах ремонта на улице Космонавтов. От подрядчика требовали устранить все недочеты еще до начала зимы 2019 года, но все выявленные дефекты на месте. Среди них — нарушение плиточного покрытия, просадка асфальта на остановках и неработающая ливневка.







Аквапарк и мини-парк аттракционов



Их в Липецке еще нет, но такие планы есть. Сегодня департамент архитектуры и градостроительства заканчивает







Вечер в честь Булгакова



Культурное пространство «Библиотека» (Октябрьская,28) сегодня вечером ждет всех поклонников творчества Михаила Булгакова.







Пока, праздник!



Библиотека семейного чтения (Теперика,1) в честь Старого Нового года подготовила трогательную выставку из экспонатов советской эпохи.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Библиотека семейного чтения (@biblioteka_cemeinogo_chtenia)



Новинки кино



Среди премьер этой недели - сиквел кинокомикса, шведский хоррор, комедия про хирурга-травматолога, чувственная драма, канадский мультик, приключенческая мелодрама. Остановимся на самых ожидаемых кинопремьерах.



«Чудо-женщина 1984» (12+). Переложении истории про экс-амазонку с обворожительной Галь Гадот, знакомой многим по роли Жизель в «Форсажах». Чудо-женщина борется с мелким криминалом и работает в музее Смитсоновского института. Однажды она знакомится с новой коллегой Барбарой, специалисткой широкого профиля, которой поручено изучить новые артефакты. Среди древних предметов оказывается загадочный кристалл, который исполняет желания. Но за волшебным кристаллом охотится бизнесмен Максвелл Лорд, и у него имеются очень коварные планы на этот артефакт.





«Не лечи меня» (16+). Хирург-травматолог Илья постоянно попадает в беду из-за своей доброты. То он вынужден жениться на спящей пациентке, то скрывает сына чиновника в больнице — на что только не пойдёшь ради спасения больных! Но в водовороте событий Илья не теряет юмора и оптимизма — назло врагам и обстоятельствам. В фильме снимаются звезды «Молодёжки», «Физрука» и «Квартета И».





«Говард и Подводное королевство» (12+). На этот раз молодому Говарду Лавкрафту предстоит отправиться в Подводное королевство, чтобы найти все три мистических дневника своего отца и спасти свою семью.



По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня до полудня ожидается плохая погода. Будет облачно и снежно, с порывами ветра до 13 м/с. Температура днем ожидается от 2 до 4 градусов мороза. 14 января стал самым теплым в Липецке в 1955 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 29 градусов мороза.Водителям стоит быть предельно внимательными: из-за непогоды на дорогах могут быть снежные заносы.Кулинарный блогер Олег рассказал о своем рецепте шаурмы (или шавермы — точку в этом споре, видимо, не поставят никогда). В свой лавашный сверток Олег добавляет редис и огурец, обратите внимание на соус.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом. Мы будем рады вашим рецептам завтраков, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Сегодня состоится очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Обычно по итогам совещании на основании текущей ситуации и рекомендаций экспертов принимаются важные решения, касающиеся социальной сферы. Например, продляют карантинные больничные работающим пенсионерам.В Липецке продолжается региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Сегодня ученики 9-11х классов покажут свои знания в литературе. А вообще всероссийская олимпиада школьников проходит по 24 предметам. Пожелаем удачи детям!В четверг в городском Совете депутатов состоятся заседания трех комиссии. Члены комиссии по социальным вопросам обсудят качество и доступность медицинской помощи в городе, их коллеги из экономического блока — планы по концессиям и итоги поддержки бизнеса в 2020 году, а на заседании транспортно-дорожной комиссии поднимут о работе автобуса №37 и реконструкции улицы 50 лет НЛМК.Сегодня в арбитражном суде состоится предварительное заседание по делу о дефектах ремонта на улице Космонавтов. От подрядчика требовали устранить все недочеты еще до начала зимы 2019 года, но все выявленные дефекты на месте. Среди них — нарушение плиточного покрытия, просадка асфальта на остановках и неработающая ливневка.Их в Липецке еще нет, но такие планы есть. Сегодня департамент архитектуры и градостроительства заканчивает прием замечаний на проект развития территории в районе Лебедянского шоссе. Там хотят построить не только аквапарк и зону аттракционов, но и жилой район.Культурное пространство «Библиотека» (Октябрьская,28) сегодня вечером ждет всех поклонников творчества Михаила Булгакова.Библиотека семейного чтения (Теперика,1) в честь Старого Нового года подготовила трогательную выставку из экспонатов советской эпохи.Среди премьер этой недели - сиквел кинокомикса, шведский хоррор, комедия про хирурга-травматолога, чувственная драма, канадский мультик, приключенческая мелодрама. Остановимся на самых ожидаемых кинопремьерах.«Чудо-женщина 1984» (12+). Переложении истории про экс-амазонку с обворожительной Галь Гадот, знакомой многим по роли Жизель в «Форсажах». Чудо-женщина борется с мелким криминалом и работает в музее Смитсоновского института. Однажды она знакомится с новой коллегой Барбарой, специалисткой широкого профиля, которой поручено изучить новые артефакты. Среди древних предметов оказывается загадочный кристалл, который исполняет желания. Но за волшебным кристаллом охотится бизнесмен Максвелл Лорд, и у него имеются очень коварные планы на этот артефакт.«Не лечи меня» (16+). Хирург-травматолог Илья постоянно попадает в беду из-за своей доброты. То он вынужден жениться на спящей пациентке, то скрывает сына чиновника в больнице — на что только не пойдёшь ради спасения больных! Но в водовороте событий Илья не теряет юмора и оптимизма — назло врагам и обстоятельствам. В фильме снимаются звезды «Молодёжки», «Физрука» и «Квартета И».«Говард и Подводное королевство» (12+). На этот раз молодому Говарду Лавкрафту предстоит отправиться в Подводное королевство, чтобы найти все три мистических дневника своего отца и спасти свою семью.