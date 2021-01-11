Липецкие чиновники оказались экономнее коллег из соседних регионов

При заключении контрактов средняя относительная экономия составила более 10%.

Средняя относительная экономия по России при проведении электронных аукционов в 2020 году составила 6,1%, в ходе торгов удалось сэкономить 412 млрд рублей, указано на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.



Липецкая область в срезе средних данных по России и соседних регионов выглядит как отличник. В 2020 году при проведении тендеров в Липецкой области относительная экономия составила 10,55%, или более 3 млрд рублей. На этом фоне успехи соседних регионов выглядят скромно. Так, относительная экономия в Белгородской области составила 4,39% (чуть более 2 млрд рублей), в Воронежской области — 7,07% (5,4 млрд рублей), в Курской области - 6,84% (1,7 млрд рублей), а в Тамбовской — 3,12% (1,9 млрд рублей).



Выгоднее всего для бюджета закупки проходят в Крыму — относительная экономия превышает 13%. Минимальная относительная экономия оказалась у Чечни — 1,01%.