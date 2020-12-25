22 минуты назад
Доброе утро, Липецк!
А вот и последняя пятница года, 25 декабря. Сегодня в Липецке ожидается метель, на дорогах гололедица. Всех желающих приглашают на новогодний квест по городским улицам. В ночь на субботу откроют движение по улице Баумана. В выходные можно принять участие в установке рекорда России или сходить на безалкогольный новогодний огонек.
В Липецке сегодня будет облачно, днем прогнозируют снег и даже метель. Температура днем составит от 3 до 5 градусов мороза. 25 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году – 31 градус мороза.
Дороги
Водители, будьте очень внимательны: сегодня на дорогах города ожидается гололедица.
Готовим вместе
Интересный вариант досуга с детьми предлагает молодая мама Дарья: давайте делать новогоднее печенье всей семьей. Будет весело, будет вкусно!
Новогодний квест
Нет, мы не о забеге по магазинам. Мы про вариант отдыха с семьей и друзьями. 25 декабря липчанам предлагают на свежем воздухе пройти квест «Новогодние следы» от ДК «Городской». Задача квеста – пройти десять уровней и разгадать десять загадок. Ответы укажут на определенные места в городе, где будет необходимо найти заветные QR-коды. В игре могут принять участие команды по пять человек.
Баумана едет!
В ночь с пятницы на субботу будет открыто движение по улице Баумана. Проезд по главной дороге района Сокола был блокирован с весны из-за реконструкции. Теперь автомобилисты смогут выезжать с Баумана на трассу и Заводскую площадь. Планируется, что с 26 декабря маршруты №№12, 24, 24А, 33, 39, 44, 324 и 352 снова начнут ходить по привычным схемам, действовавшим до начала реконструкции. При этом перевозка пассажиров будет осуществляться и по маршруту №2 «Ж/д вокзал – ул. Доменщиков». Работа временных маршрутов №90 «Чаплыгинское шоссе – А/с «Сокол» и №324К «А/с «Сокол» - Чаплыгинское шоссе» будет прекращена. Однако, в целях улучшения транспортного обслуживания населения, будет увеличен выпуск на маршрутах №24 «п. Сырский рудник – Чаплыгинское шоссе», № 24А «п. Сырский Рудник – ул. Космонавтов – Чаплыгинское шоссе» и №33 «Чаплыгинское шоссе – 3 участок ЛТЗ».
Мальчики-зайчики
Сегодня начнется онлайн-голосование в конкурсе новогодних ретро-снимков. Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства получил почти сотню снимков 1960-1990 годов. На фото то, как встречали Новый год в детских садах, коллективах и даже армии. Получилась красивая милая галерея из мальчиков-зайчиков и девочек-снежинок. Лучшие снимки выберут по «лайкам» от липчан. Их авторы получат сувениры.
«Я мороза не боюсь! Я румяный и смеюсь!»
Эти строчки из детского стишка можно смело делать лозунгом липецких «моржей». Члены липецкого клуба зимнего плавания имени И.В.Франценюка 26 декабря планируют принять участие в установке рекорда России по массовому закаливанию. Липецкие «моржи» приглашают всех желающих поддержать их у здания бывшего ресторана «Фрегат». Начало в 10:00.
Новогодний огонёк
Культурное пространство «Библиотека» (Октябрьская, 28) в субботу приглашает на новогодний огонёк. Берите салаты и ложечки к ним, мандарины и сладости, берите хлопушки, серпантины, надевайте праздничные наряды и маски, конечно, к ним не забудьте. Гостей огонька ждут концертная программа, стихи на стульчике, подарки у камина. Необходима предварительная запись, алкоголь запрещен.
Новогоднее настроение
В пятницу вечером или в выходные можно попробовать поймать нотки праздничного настроения в компании новогодних зарубежных фильмов. Запасайтесь мандаринами и надеждой на самое лучшее, включайте кино!
«Реальная любовь» (2003 год, 16+). Калейдоскоп смешных и трогательных историй о любви. Релиз картины на DVD стал самым востребованным на территории Великобритании в 2004 году. Первые кадры фильма, представляющие собой многочисленные встречи близких в аэропорту, снимались без привлечения статистов. Съемочная группа расставила камеры в Хитроу и снимала случайных людей, у которых впоследствии спрашивали согласие на использование этих видеоматериалов в картине.
«Привет семье!» (2005, 12+). Героиня Сары Джессики Паркер пытается очаровать семью своего жениха. Она девушка красивая и успешная, но все родственники оказываются против её союза с избранником. Местами смешной, местами трогательный добротный фильм с отличным саундтреком.
«Счастливого Рождества» (2005, 12+). В канун Рождества 1914 года четверо людей пережили незабываемое. Шотландский священник, французский лейтенант, немецкий тенор и его возлюбленная оказались в самом сердце спонтанного братства, возникшего между траншеями немцев, шотландцев и французов.
«Отпуск по обмену» (2006, 16+). Романтическая комедия о любви под Рождество. Перед Рождеством главные героини решают отдохнуть от своих проблем, договорившись поменяться домами и пожить друг у друга в течение двух недель.
«Рождественская история» (2007, 0+). Семейный фильм от финнов. Очень давно в Лапландии у мальчика по имени Николас трагически погибают родители. Жители деревни решают взять его на свое попечение. В каждой семье о нем заботятся на протяжении года. На каждое Рождество его берет к себе новая семья. В благодарность Николас перед уходом дарит детям прощальные подарки — самодельные игрушки. После голодного года жители вынуждены отдать мальчика на воспитание в отдаленный хутор, где ему приходится жить и работать у старого раздражительного плотника.