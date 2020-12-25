Доброе утро, Липецк!

А вот и последняя пятница года, 25 декабря. Сегодня в Липецке ожидается метель, на дорогах гололедица. Всех желающих приглашают на новогодний квест по городским улицам. В ночь на субботу откроют движение по улице Баумана. В выходные можно принять участие в установке рекорда России или сходить на безалкогольный новогодний огонек.

Погода



В Липецке сегодня будет облачно, днем прогнозируют снег и даже метель. Температура днем составит от 3 до 5 градусов мороза. 25 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году – 31 градус мороза.



Дороги



Водители, будьте очень внимательны: сегодня на дорогах города ожидается гололедица.



ЛипецкЯндекс.Карты



Готовим вместе



Интересный вариант досуга с детьми предлагает молодая мама Дарья: давайте делать новогоднее печенье всей семьей. Будет весело, будет вкусно!



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MOM|FAMILY|FOOD (@mamastepaski)



Новогодний квест



Нет, мы не о забеге по магазинам. Мы про вариант отдыха с семьей и друзьями. 25 декабря липчанам предлагают на свежем воздухе пройти квест «Новогодние следы» от ДК «Городской». Задача квеста – пройти десять уровней и разгадать десять загадок. Ответы укажут на определенные места в городе, где будет необходимо найти заветные QR-коды. В игре могут принять участие команды по пять человек.



Баумана едет!



В ночь с пятницы на субботу будет открыто движение по улице Баумана. Проезд по главной дороге района Сокола был блокирован с весны из-за реконструкции. Теперь автомобилисты смогут выезжать с Баумана на трассу и Заводскую площадь. Планируется, что с 26 декабря маршруты №№12, 24, 24А, 33, 39, 44, 324 и 352 снова начнут ходить по привычным схемам, действовавшим до начала реконструкции. При этом



Мальчики-зайчики



Сегодня начнется онлайн-голосование в конкурсе новогодних ретро-снимков. Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства получил почти сотню снимков 1960-1990 годов. На фото то, как встречали Новый год в детских садах, коллективах и даже армии. Получилась



«Я мороза не боюсь! Я румяный и смеюсь!»



Эти строчки из детского стишка можно смело делать лозунгом липецких «моржей». Члены липецкого клуба зимнего плавания имени И.В.Франценюка 26 декабря планируют принять участие в установке рекорда России по массовому закаливанию. Липецкие «моржи» приглашают всех желающих поддержать их у здания бывшего ресторана «Фрегат». Начало в 10:00.



Новогодний огонёк



Культурное пространство «Библиотека» (Октябрьская, 28) в субботу приглашает на новогодний огонёк. Берите салаты и ложечки к ним, мандарины и сладости, берите хлопушки, серпантины, надевайте праздничные наряды и маски, конечно, к ним не забудьте. Гостей огонька ждут концертная программа, стихи на стульчике, подарки у камина. Необходима предварительная запись, алкоголь запрещен.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Театр Творчество Чтения|Липецк (@vbiblioteku)



Новогоднее настроение



В пятницу вечером или в выходные можно попробовать поймать нотки праздничного настроения в компании новогодних зарубежных фильмов. Запасайтесь мандаринами и надеждой на самое лучшее, включайте кино!



«Реальная любовь» (2003 год, 16+). Калейдоскоп смешных и трогательных историй о любви. Релиз картины на DVD стал самым востребованным на территории Великобритании в 2004 году. Первые кадры фильма, представляющие собой многочисленные встречи близких в аэропорту, снимались без привлечения статистов. Съемочная группа расставила камеры в Хитроу и снимала случайных людей, у которых впоследствии спрашивали согласие на использование этих видеоматериалов в картине.





«Привет семье!» (2005, 12+). Героиня Сары Джессики Паркер пытается очаровать семью своего жениха. Она девушка красивая и успешная, но все родственники оказываются против её союза с избранником. Местами смешной, местами трогательный добротный фильм с отличным саундтреком.





«Счастливого Рождества» (2005, 12+). В канун Рождества 1914 года четверо людей пережили незабываемое. Шотландский священник, французский лейтенант, немецкий тенор и его возлюбленная оказались в самом сердце спонтанного братства, возникшего между траншеями немцев, шотландцев и французов.





«Отпуск по обмену» (2006, 16+). Романтическая комедия о любви под Рождество. Перед Рождеством главные героини решают отдохнуть от своих проблем, договорившись поменяться домами и пожить друг у друга в течение двух недель.





«Рождественская история» (2007, 0+). Семейный фильм от финнов. Очень давно в Лапландии у мальчика по имени Николас трагически погибают родители. Жители деревни решают взять его на свое попечение. В каждой семье о нем заботятся на протяжении года. На каждое Рождество его берет к себе новая семья. В благодарность Николас перед уходом дарит детям прощальные подарки — самодельные игрушки. После голодного года жители вынуждены отдать мальчика на воспитание в отдаленный хутор, где ему приходится жить и работать у старого раздражительного плотника.



В Липецке сегодня будет облачно, днем прогнозируют снег и даже метель. Температура днем составит от 3 до 5 градусов мороза. 25 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году – 31 градус мороза.Водители, будьте очень внимательны: сегодня на дорогах города ожидается гололедица.Интересный вариант досуга с детьми предлагает молодая мама Дарья: давайте делать новогоднее печенье всей семьей. Будет весело, будет вкусно!Нет, мы не о забеге по магазинам. Мы про вариант отдыха с семьей и друзьями. 25 декабря липчанам предлагают на свежем воздухе пройти квест «Новогодние следы» от ДК «Городской». Задача квеста – пройти десять уровней и разгадать десять загадок. Ответы укажут на определенные места в городе, где будет необходимо найти заветные QR-коды. В игре могут принять участие команды по пять человек.В ночь с пятницы на субботу будет открыто движение по улице Баумана. Проезд по главной дороге района Сокола был блокирован с весны из-за реконструкции. Теперь автомобилисты смогут выезжать с Баумана на трассу и Заводскую площадь. Планируется, что с 26 декабря маршруты №№12, 24, 24А, 33, 39, 44, 324 и 352 снова начнут ходить по привычным схемам, действовавшим до начала реконструкции. При этом перевозка пассажиров будет осуществляться и по маршруту №2 «Ж/д вокзал – ул. Доменщиков». Работа временных маршрутов №90 «Чаплыгинское шоссе – А/с «Сокол» и №324К «А/с «Сокол» - Чаплыгинское шоссе» будет прекращена. Однако, в целях улучшения транспортного обслуживания населения, будет увеличен выпуск на маршрутах №24 «п. Сырский рудник – Чаплыгинское шоссе», № 24А «п. Сырский Рудник – ул. Космонавтов – Чаплыгинское шоссе» и №33 «Чаплыгинское шоссе – 3 участок ЛТЗ».Сегодня начнется онлайн-голосование в конкурсе новогодних ретро-снимков. Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства получил почти сотню снимков 1960-1990 годов. На фото то, как встречали Новый год в детских садах, коллективах и даже армии. Получилась красивая милая галерея из мальчиков-зайчиков и девочек-снежинок. Лучшие снимки выберут по «лайкам» от липчан. Их авторы получат сувениры.Эти строчки из детского стишка можно смело делать лозунгом липецких «моржей». Члены липецкого клуба зимнего плавания имени И.В.Франценюка 26 декабря планируют принять участие в установке рекорда России по массовому закаливанию. Липецкие «моржи» приглашают всех желающих поддержать их у здания бывшего ресторана «Фрегат». Начало в 10:00.Культурное пространство «Библиотека» (Октябрьская, 28) в субботу приглашает на новогодний огонёк. Берите салаты и ложечки к ним, мандарины и сладости, берите хлопушки, серпантины, надевайте праздничные наряды и маски, конечно, к ним не забудьте. Гостей огонька ждут концертная программа, стихи на стульчике, подарки у камина. Необходима предварительная запись, алкоголь запрещен.В пятницу вечером или в выходные можно попробовать поймать нотки праздничного настроения в компании новогодних зарубежных фильмов. Запасайтесь мандаринами и надеждой на самое лучшее, включайте кино!«Реальная любовь» (2003 год, 16+). Калейдоскоп смешных и трогательных историй о любви. Релиз картины на DVD стал самым востребованным на территории Великобритании в 2004 году. Первые кадры фильма, представляющие собой многочисленные встречи близких в аэропорту, снимались без привлечения статистов. Съемочная группа расставила камеры в Хитроу и снимала случайных людей, у которых впоследствии спрашивали согласие на использование этих видеоматериалов в картине.«Привет семье!» (2005, 12+). Героиня Сары Джессики Паркер пытается очаровать семью своего жениха. Она девушка красивая и успешная, но все родственники оказываются против её союза с избранником. Местами смешной, местами трогательный добротный фильм с отличным саундтреком.«Счастливого Рождества» (2005, 12+). В канун Рождества 1914 года четверо людей пережили незабываемое. Шотландский священник, французский лейтенант, немецкий тенор и его возлюбленная оказались в самом сердце спонтанного братства, возникшего между траншеями немцев, шотландцев и французов.«Отпуск по обмену» (2006, 16+). Романтическая комедия о любви под Рождество. Перед Рождеством главные героини решают отдохнуть от своих проблем, договорившись поменяться домами и пожить друг у друга в течение двух недель.«Рождественская история» (2007, 0+). Семейный фильм от финнов. Очень давно в Лапландии у мальчика по имени Николас трагически погибают родители. Жители деревни решают взять его на свое попечение. В каждой семье о нем заботятся на протяжении года. На каждое Рождество его берет к себе новая семья. В благодарность Николас перед уходом дарит детям прощальные подарки — самодельные игрушки. После голодного года жители вынуждены отдать мальчика на воспитание в отдаленный хутор, где ему приходится жить и работать у старого раздражительного плотника.