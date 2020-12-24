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сегодня, 14:19

Школу в Грязях будут строить липчане

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#строительство #школа
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Школу в Грязях будут строить липчане

Тендер почти на 750 млн рублей выиграла компания из Липецкой области.

Администрация Грязинского района завершила электронный аукцион на строительство школы на улице Рождественской в райцентре. Победителем торгов на понижение стала строительная компания из Липецкой области. Подрядчик оценил свои услуги в 667 160 517 рублей, сбив начальную стоимость почти на 82 млн рублей. У компании есть опыт по такому, она занималась строительством школы в микрорайоне "Елецкий" в Липецке.

Новая школа с бассейном будет рассчитана на 800 детей. На подрядчика возложен 21 вид работ — от подготовки участка и устройства фундамента до наружных сетей канализации и благоустройства. Проект строительства разработали липецкие специалисты. Школа в Грязях будет «клоном» школы, которую построили на улице Коцаря в 29-ом микрорайоне Липецка, но с коррективами по соблюдению санитарных требований и обеспечению доступной среды для инвалидов. Здание будет иметь разную этажность. Основной учебный блок рассчитан на 560 учащихся 5-11 классов, дополнительный — на 240 младшеклассников. Школа будет рассчитана на работу в одну смену. Для учеников начальных классов сделают отдельный вход в здание, а возле него — дворик для отдыха. В здании будет не только бассейн, рассчитанный на 64 посещения в смену, но и два спортивных зала. А также кафе и два зала столовой.

Финансирование строительства школы берет на себя бюджет Грязинского района. Школу планируют сдать до 31 мая 2022 года.
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#строительство #школа
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Комментарии (2)

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Бук

сегодня, 14:34
Узбекские липчане
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Много ников

сегодня, 14:23
Очень хорошо. Всегда бы свои строили
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