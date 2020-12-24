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28 минут назад

Частый вертолет разбился в Воронежской области

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#вертолет
Частый вертолет разбился в Воронежской области

Возбуждено уголовное дело.

Частный вертолет 23 декабря примерно в 12:40 упал в трех километрах от деревни Новоподклетное, сообщает администрация Рамонского района Воронежской области. Полет был санкционирован, пилот имел право на управление воздушным судном. Два человека, находившиеся на борту, пилот и техник, госпитализированы в областную клиническую больницу №1. Состояние одного тяжелое, второй находится в состоянии средней степени тяжести, уточняет «Интерфакс».

Следователи возбудили уголовное дело, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская. По факту жесткой посадки вертолета в Рамонском районе Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

Сейчас осматривается вертолет, взлетная полоса, изымаются образцы топлива, техническая документация, назначены необходимые экспертизы, устанавливается ущерб собственника вертолета. Вертолет принадлежит холдингу «Молвест», пишет издание  «ДеФакто». Базировался в вертолетном клубе «Солнечный».
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#вертолет

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