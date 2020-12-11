Здоровье

56 минут назад

В Липецкой области полностью закрыты на карантин 6 школ и 6 детских садов

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#карантин #школа #детский сад
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В Липецкой области полностью закрыты на карантин 6 школ и 6 детских садов

Частичный карантин - в 136 классах 45 школ.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по данным на 11 декабря, в Липецкой области полностью закрыты на карантин по ОРВИ 6 школ в Становлянском, Чаплыгинском и Хлевенском районах. В общей сложности в них учатся 1423 учеников.

На карантин по коронавирусу отправлен всего один класс в школе в Чаплыгинском районе: болеет один учитель, а 20 учеников перевели на дистанционное обучение как контактных.

Кроме того, на частичном карантине по ОРВИ 136 классов 45 школ. 2628 учеников находятся на дистанционном обучении. То есть всего вместе с учениками полностью закрытых школ на дистанционном обучении в регионе 4051 человек. 

Закрыты 6 детских садов: 2 в Задонском районе, по одному - в Ельце, Елецком, Краснинском, Чаплыгинском районах. 
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#карантин #школа #детский сад
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Комментарии (4)

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Наталье

4 минуты назад
Да, корпоративы разрешили. Но никто не обязывает никого на них идти. Выбор есть)) В чем проблема?
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Надежда Константиновна

9 минут назад
Ленин, а по-моему, хотят уничтожить людей.
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Наталья

10 минут назад
Зато корпоративы разрешили! Пир во время чумы! Что надо при зрителях набухаться, иначе не тот кайф
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Ленин

15 минут назад
Хотят уничтожить образование.
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