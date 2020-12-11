В Липецкой области полностью закрыты на карантин 6 школ и 6 детских садов

Частичный карантин - в 136 классах 45 школ.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по данным на 11 декабря, в Липецкой области полностью закрыты на карантин по ОРВИ 6 школ в Становлянском, Чаплыгинском и Хлевенском районах. В общей сложности в них учатся 1423 учеников.



На карантин по коронавирусу отправлен всего один класс в школе в Чаплыгинском районе: болеет один учитель, а 20 учеников перевели на дистанционное обучение как контактных.



Кроме того, на частичном карантине по ОРВИ 136 классов 45 школ. 2628 учеников находятся на дистанционном обучении. То есть всего вместе с учениками полностью закрытых школ на дистанционном обучении в регионе 4051 человек.



Закрыты 6 детских садов: 2 в Задонском районе, по одному - в Ельце, Елецком, Краснинском, Чаплыгинском районах.

